Основатель «ВКонтакте» рассказал, сколько заработал на биткоинах 12.12.2017, 22:18

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Павел Дуров

Павел Дуров рассказал, что до отъезда из России, около четырех лет назад, обзавелся биткоинами.

Основатель «Вконтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил об открытии офиса компании в Дубае. Предприниматель поступил так из принципа, чтобы сэкономить на налогах.

Об этом Дуров сообщил в интервью Bloomberg. Он также рассказал о своих инвестициях в биткойн и заявил, что не продаст Telegram даже за $20 млрд, передает hightech.fm.

В 2014 году основатель Telegram Павел Дуров покинул Россию, имея в запасе $300 млн и 2000 биткойнов. Сумму в $300 млн предприниматель получил после продажи своей доли в соцсети «ВКонтакте», а криптовалюту приобрел годом ранее. Тогда один BTC стоил $750. На момент покупки криптоактивы предпринимателя оценивались в $1,5 млн, а теперь их стоимость превышает $35 млн.

В интервью Bloomberg создатель Telegram признал, что резкое изменение курса биткойна оказалось для него полной неожиданностью. Он также заметил, что верит в будущее криптовалюты и считает ее «цифровым золотом». Ранее Дуров уже отмечал, что криптовалюты дают мировой финансовой системе шанс выйти из-под гегемонии США и представляют собой достойную альтернативу американскому доллару.

Беседа Дурова с Bloomberg состоялась в новом офисе Telegram, который открылся в одной из башен небоскреба Dubai Media City, который входит в особую экономическую зону. По словам Павла Дурова, он выбрал Дубай из-за нулевых налогов. «Это дело принципа. Многие на Западе не осознают, насколько налоги ограничивают их возможности. Иногда приходится отдавать половину своего заработка в счет налогов. Фактически это значит, что 180 дней в году вы работаете на государство. Я найду своим деньгам применение получше с пользой для общества», — заметил Дуров.

По его словам, мессенджер Telegram — это благотворительный проект. Дуров планирует монетизировать приложение в 2018 году, но только чтобы собрать средства на расширение компании. Продавать Telegram предприниматель не намерен, хотя предложения о покупке поступают даже от крупных компаний из Кремниевой долины, готовых купить стартап за $3-$5 млрд.

«Telegram не продается. Даже за $20 млрд. Даю вам пожизненную гарантию», — заверил предприниматель.

Слухи об открытии офиса в Дубае ходили давно. Однако последние три года Павел Дуров и его старший брат Николай постоянно переезжали из одной страны в другую. Дуров не сообщал местоположение серверов Telegram, а также не разглашал имена сотрудников, многие из которых, по словам создателя мессенджера, владеют миллионными состояниями.

Формально Дуров считается гражданином островного государства Сент-Китс и Невис. Гражданство предприниматель получил по программе «Гражданство через инвестиции».