ГАИ проявляет «чудеса» мимикрии 11 13.12.2017, 7:59

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В Могилеве инспекторы замаскируются под пассажиров.

В ближайшие три недели в Могилеве сотрудники ГАИ будут проверять водителей маршрутных такси.

Инспекторы будут маскироваться под пассажиров и использовать гражданские автомобили.

«Контроль за соблюдением безопасности при перевозке пассажиров и грузов организациями и индивидуальными предпринимателями решили усилить до конца декабря», - говорят в Госавтоинспекции.

Во время рейдов сотрудники ГАИ будут также использовать приборы фото- и видеофиксации. Водителей-нарушителей будут штрафовать.