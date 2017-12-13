ГАИ проявляет «чудеса» мимикрии

ГАИ проявляет «чудеса» мимикрии11
- 13.12.2017, 7:59
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В Могилеве инспекторы замаскируются под пассажиров.
В ближайшие три недели в Могилеве сотрудники ГАИ будут проверять водителей маршрутных такси.
Инспекторы будут маскироваться под пассажиров и использовать гражданские автомобили.
«Контроль за соблюдением безопасности при перевозке пассажиров и грузов организациями и индивидуальными предпринимателями решили усилить до конца декабря», - говорят в Госавтоинспекции.
Во время рейдов сотрудники ГАИ будут также использовать приборы фото- и видеофиксации. Водителей-нарушителей будут штрафовать.