«Стекловолокно»: Независимые СМИ помогли забастовщикам 3 13.12.2017, 8:09

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Руководство завода пошло на уступки еще до начала забастовки.

Хотели бороться за повышение заработной платы и улучшение условий труда. Но забастовку работников предприятия «Стекловолокно» не разрешили. Витебский областной суд не удовлетворил ходатайство членов Свободного профсоюза белорусского, просивших направить дело для рассмотрения в Верховный суд. Однако давление Фемиды на участников профсоюза – не единственная помеха: одновременно на активистов началась травля в соцсетях, говорится в репортаже «Белсата».

Решение о запрете забастовки оставить в силе

Профсоюзные активисты из Полоцка Виктор Стуков и Николай Шарах просили не взыскивать с их организации пошлины и продлить сроки рассмотрения дела работников «Стекловолокно» в Верховном суде. Однако судья Наталья Хилькевич постановила иначе.

Работников полоцкого «Стекловолокна» не только лишили возможности провести забастовку на предприятии с целью повышения зарплат и улучшения условий труда, но еще и стали свидетелями очернения профсоюзных лидеров в соцсетях – кто-то создал в «Фейсбуке», «ВКонтакте» фейковые страницы от имени Николая Шараха, на которых публикуется провокационная информация и оскорбления в отношении Виктора Стукова.

«Чувствуется, что какие-то драматурги-любители пишут. Якобы у нас в профсоюзе нет солидарности, якобы Шарах не согласен с действиями профсоюза и моим руководством, и что якобы я пьяница», – коротко пересказывает содержание травли Виктор Стуков.

Пропаганда пользуется «Белсатом»

Любители-драматурги, которые скрываются под псевдонимами, даже создали ролик о профсоюзных лидерах, использовав снимки нашего телеканала.

Большую часть этих страниц администрация «Ютуба» и «Фейсбука» уже удалила, однако кто-то от имени Николая Шараха разослал такие пасквили во все государственные учреждения Полоцка, в том числе в Витебский областной суд. Сам Николай Шарах на сегодняшнем заседании не присутствовал, однако направил в суд опровержение этой информации.

«Почему это было прикреплено к материалам дела, это уже вопрос к суду, ведь без согласия сторон нельзя прикрепить какой-то материал. Это просто подтверждает, что у нас нет справедливого суда, в чем можно убедиться еще раз», – отметил Шарах.

Резонанс в прессе помог забастовке

Однако сами члены профсоюза не собираются сосредоточивать свои усилия на борьбе с такими провокациями и подчеркивают, что молва о запланированной забастовке уже так или иначе сдвинула ситуацию на «Стекловолокне» с мертвой точки. Так, с 1 ноября, когда забастовка должна была начаться, наниматель повысил на предприятии тарифную ставку и обещает работникам выплатить до нового года дополнительную премию.