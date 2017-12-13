Лукашенко в тупике 35 13.12.2017, 8:15

23,576

Правитель нервно ищет источники финансирования.

«Меня вы не сможете никогда упрекнуть в том, что ваши деньги, поступившие в казну в виде налогов, будут разворованы. Никогда!»

Это заявление Лукашенко сделал на встрече с представителями бизнеса. Смелое, но лукавое, пишет ucpb.org.

Тут стоит уточнить, деньги будут направлены на строительство спецполиклинник в областных центрах, на воздвижение очередной 13–й резиденции, на повышение зарплаты силовикам, на премии идеологам и политическим киллерам в судебной мантии, на закупку спецтехники для разгона мирных демонстрантов, на поездки Лукашенко на отдых на Красное море, на пропагандистское телевидение, на фальсификацию итогов всех избирательных кампаний.

И это не предположение, это констатация того, что есть вот уже больше 20 лет. Мы пришли в тупик, система исчерпала административные ресурсы своего развития. Красный дом нервно ищет новые источники финансирования системы, архитектором которой является Лукашенко.

Вот и с «вшивыми блохами» даже сели за один стол.

Пока нет честных выборов, нет и парламента, местного самоуправления, а значит, и контроля за расходованием бюджетных средств. Это аксиома.