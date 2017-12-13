Как ездить по городу зимой и не попасть впросак 6 13.12.2017, 8:30

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Советы от специалиста по экстремальному вождению.

Наверное, самый известный в Минске специалист по контраварийному вождению рассказал citydog.by, как ездить на автомобиле по городу зимой, чтобы сохранить и машину, и нервы.

Журналисты встретились с Сергеем Овчинниковым на учебной площадке вблизи авторынка «Ждановичи». Садиться за руль незнакомой машины здесь можно смело: на внушительных размеров территории мы одни.

Сам директор Центра контраварийной подготовки начал заниматься автоспортом почти 40 лет назад: много раз побеждал в чемпионатах по авторалли и автомногоборью, даже организовал специализацию «Автоспорт» в БГУФК. Хотя сложно поверить, что этот уравновешенный мужчина увлекается экстримом, как и в то, что инструктор может объяснять таким спокойным тоном, – привет любимой автошколе и преподавателю, который постоянно кричал «газу!» с выразительным фрикативным «г».

Сергей Олегович начинает с того, что надо успеть сделать, пока не наступили совсем уж морозы.

ПОДГОТОВКА: ЧТО ПРОКАТИЛО ЛЕТОМ, НЕ ПРОКАТИТ ЗИМОЙ

Перед холодным сезоном не помешает полный осмотр автомобиля. Любая неполадка, которая с легкостью пережила лето, скорее всего, напомнит о себе в мороз. Кроме того, стоит провести техобслуживание машины.

Антикоррозийную подготовку нужно проводить заранее, в сухую теплую погоду. Не забудьте об этом следующим летом.

Обработайте уплотнители, положите коврики-ковши, поменяйте салонный фильтр. Часто зимой при влажной погоде промерзают уплотнители дверей, поэтому заранее обработайте их специальной силиконовой жидкостью. Под ноги нужно положить резиновые коврики-ковши, которые будут служить защитой от тающего снега. Также нужно поменять салонный фильтр, иначе может плохо работать отопитель, из-за чего будет запотевать стекло во время движения.

Шины: обратите внимание на год выпуска. Главное, что нужно сделать при подготовке к зиме, – заменить летнюю резину на зимнюю. Причем обратить внимание нужно не только на то, не стерся ли рисунок протектора, но и на то, как давно вы уже пользуетесь этими шинами. Если ездить на них слишком долго, они становятся жесткими и плохо держат на льду.

В Финляндии, например, считается, что срок службы шин – три года. Кстати, отсчет начинается не с момента, когда вы их поставили, а с того времени, когда их произвели. Так что при покупке обязательно нужно проверять дату выпуска – это должен быть текущий год.

ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ: ДОЛГО ГРЕТЬ НЕ НУЖНО, А СКРЕБОК ЛУЧШЕ ВЫБРОСИТЬ

Чем дольше прогревать машину, тем лучше? Это миф. Если автомобиль новый, вполне достаточно будет нескольких минут. После ночи обогрев можно смело включать на полную мощность – вся машина будет прогреваться постепенно. А вот если вы вышли из машины днем на полчаса и, вернувшись, сделали то же самое, могут быть проблемы. Салон за это время уже успел остыть, но двигатель все еще теплый и, соответственно, сразу же дает теплый воздух. При его попадании на холодное стекло оно может треснуть. Так что ставьте отопление на средний уровень.

«Травмирующий» скребок лучше выбросить. Несмотря на то, что с чисткой машины хочется расправиться как можно скорее, от скребков лучше отказаться – они царапают и стекло, и кузов. Лучше направить обогрев на стекло и убрать растаявший снег резиновым водосгоном.

Чистить машину полностью лучше после поездки. Для очистки кузова подойдет щетка, из-за небольшого слоя инея с машиной ничего не произойдет. Чистить нужно после поездки: машина разогреется, и будет проще. А вот снежную шапку с крыши обязательно убирайте сразу, потому что она может сползти на лобовое стекло во время движения.

Проветрите машину с вечера. Когда вы едете на стоянку, можно заранее выключить отопитель, а по приезде открыть двери, чтобы проветрить машину. Так стекла за ночь не замерзнут изнутри.

На парковке ставьте машину так, чтобы выезжать передним ходом. В случае чего так будет проще прикурить аккумулятор или отбуксировать ее. Если снежно, можно несколько раз проехать вперед-назад, чтобы укатать себе колею.

О ручнике на зиму можно забыть – он пригодится только в том случае, если машина стоит под уклоном.

Сильный мороз? Выключайте музыку. При слабом аккумуляторе нужно по возможности экономить его ресурсы. Если от освещения или отопителя отказаться не получится, то от музыки при сильном морозе – можно. Кстати, прогреть аккумулятор можно, попеременно включая и выключая фары.

Помните, первые 500–700 метров машина работает не в полноценном режиме. Нужно движение, чтобы двигатель, подвеска и колеса окончательно отогрелись, поэтому начинать езду следует спокойно.

Первым делом Сергей Олегович обращает внимание на то, как водитель держит руль: руки должны быть в положении «на 10 часов и на 2 часа» (вспомните стрелки на циферблате).

Еще один важный момент: если надо повернуть на 90 градусов и больше, нужно использовать метод перехвата руля. Сначала кажется, что повторить прием можно, только если у тебя ловкость фокусника. Но, несколько раз запутавшись в собственных руках, начинаешь потихоньку привыкать.

– Зеркала. Нельзя забывать о них. Не важно, что здесь никого нет, должна быть сила привычки, – спокойно объясняет инструктор.

КАК ЕЗДИТЬ: ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВЫ ХОДИТЕ ПО ЛЬДУ, – ЕЗДИТЬ НУЖНО ТАК ЖЕ

Проверьте: это мокрый асфальт или лед? Самой сложной считается погода в начале зимы, когда еще нет снега, а дождь замерзает и превращается на дороге и обочинах в наледь. Если дорога блестит, обязательно нужно определить, это просто мокрый асфальт или уже лед. На этом часто попадаются начинающие водители. Способов есть несколько: например, вы совсем немного притормаживаете, а уже срабатывает система ABS, на ровной дороге начинают возникать заносы или же становится «легче» руль.

Самые азы: сбросьте скорость и держите дистанцию. Как только вы почувствовали, что под колесами лед, нужно снизить скорость, начинать тормозить заранее и более плавно входить в повороты. Держите дистанцию с окружающими автомобилями, не забывайте следить за тем, кто едет за вами, ведь тот водитель может еще не разобраться в ситуации.

На участках, где лед чередуется с асфальтом, лучше всего не делать ничего. Если не тормозить, не разгоняться и не маневрировать, машина этот участок проедет прямо, иначе можно легко потерять управление.

Как ездить в колее. Когда дорога заснежена, на ней раскатывается колея. Если она глубокая, это опасно тем, что на большой скорости, ударяясь то об одну, то о другую сторону, машина раскачивается и может развернуться. Поэтому нужно снизить скорость и крепче держаться за руль – быть готовым к активным действиям. Важно помнить: въезд и выезд из глубокой колеи должен быть медленнее, чем движение в ней.

Мокрый снег замазывает рисунок протектора. Создается эффект, будто вы едете на летней резине. Рекомендации те же – снижайте скорость.

Если машина не поворачивает. Такое может произойти, если скорость выше, чем допустимая для этих условий. Нужно отпустить педаль газа и покачивающими движениями направить машину в поворот.

В случае заноса руль нужно поворачивать по ходу дороги. Делать это необходимо быстро – повернуть и тут же выпрямить. Если нужно маневрировать или объезжать препятствия, делать это можно притормаживая. А вот если при повороте руля машина начала скользить, то тормоз лучше отпустить.

В СИЛЬНЫЙ МОРОЗ: МОЖЕТ, ВСЕ-ТАКИ ТАКСИ?

В минус 25 лучше не ехать на своей машине. Небольшой мороз даже на руку водителям: сцепление колес с дорогой становится лучше. А вот при температуре ниже 25 градусов стоит десять раз подумать, прежде чем ехать на своем авто. Чем сильнее мороз, тем более сильные нагрузки на двигатель и другие агрегаты: быстрее изнашиваются детали. Если машина не новая, то риски достаточно серьезные. Такая погода выгодна только владельцам СТО – после морозов всегда много ремонтов.

Если все-таки решили ехать, нужно основательно подготовиться. Особенно если вы направляетесь за город. С собой должна быть теплая одежда, запас воды и еды, лопаты, в идеале – возможность зарядить телефон. Чтобы было проще: представьте, что вам может понадобиться, если машина заглохнет и вам придется провести в ней ночь при большом морозе.

Кстати, зимой в баке должно быть как можно больше топлива. Так в нем будет меньше конденсироваться влага, которая может замерзнуть.

– Когда был Хавьер, мне пришлось ехать на машине в Москву, поездку отменить было нельзя, – рассказывает Сергей Олегович. – Мы ехали втроем на полноприводном автомобиле, у нас было три лопаты, полный бак бензина плюс 20 литров с собой, плитка, 5 литров воды, крупы, хлеб – все необходимое, чтобы дня три прожить в машине. Добрались мы благополучно, хотя по дороге и видели картины как из военной хроники: перевернутые фуры и горящие автомобили. Перед поездкой в сложных погодных условиях главное – здраво оценивать свои навыки, – резюмирует инструктор.