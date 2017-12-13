Тест: Являетесь ли вы гением восприятия? 8 13.12.2017, 8:50

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Умение различать детали выделяет талантливого человека из толпы заурядностей.

Издание flytothesky.ru подготовило тест, насколько вы умеете различать детали.

1. Эйфелева башня – самый известный архитектурный памятник Парижа и символ города, если даже не всей Франции. Говорят, что парижанам сначала строение не понравилось, и даже шли разговоры о его снесении. Однако этого, к счастью, не случилось.

На снимке с башней есть 4 отличия. Сколько времени вам потребуется, чтобы их отыскать?

2. Этот фильм стал хитом. Актриса Эмма Уотсон, всем известная Гермиона из «Гарри Поттера»», на этот раз очень трогательно сыграла Бель в экранизации сказки «Красавица и чудовище».

На этих фото есть три отличия. Вы их видите?

3. Напоминает ли вам эта картинка о лете, отдыхе и безмятежности?

Если вы найдете три отличия, вы можете с полным правом назвать себя самым внимательным человеком в мире, потому что это довольно сложная задача.

4. Красочные восточные базары – одна из самых известных достопримечательностей Индии.

Здесь пахнет удивительными специями, глаз радуют яркие фрукты, а вокруг суетятся покупатели и продавцы. Аромат и атмосфера таких мест неповторимы. Увидев столько деликатесов, трудно сосредоточиться и найти разницу между изображениями.

Однако там есть три отличия.