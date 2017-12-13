Топ-10 товаров и услуг, которые больше всего подорожали с начала года 3 13.12.2017, 8:54

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В лидерах по росту цен оказались жилищно-коммунальные услуги.

Цены за 11 месяцев этого года в Беларуси выросли. Заметнее всего подорожали услуги (+9%). Непродовольственные товары стали дороже на 2,8%, а продовольственные — на 3,4%. Портал tut.by посмотрел, на что с начала года больше всего выросли цены.

В лидерах по росту цен оказались жилищно-коммунальные услуги. Так, больше всего подорожали услуги по пользованию лифтом (+82,74%), холодное водоснабжение и водоотведение (канализация) — на 56,51%, водоснабжение (+45,9%), отопление (+28,83%), горячее водоснабжение (+28,01%). В целом ЖКУ стали дороже на 16,48%.

Цены на яблоки за 11 месяцев этого года подскочили на 52,77%, икру лососевых рыб — 25,54%, фрукты — 20,68%, картофель — 18,99%. Услуги по охране жилья стали дороже на четверть.