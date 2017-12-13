Путина сдадут «свои» 6 Вадим Жартун, obozrevatel.com

13.12.2017, 8:59

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Я не знаю, как историки назовут это время, но оно наступит.

Были сталинские репрессии, хрущевская оттепель, брежневский застой и горбачевская перестройка — для всего находилось одно емкое слово. Найдется и для этого случая. И им точно будет не "стабильность". Скорее, "фиаско", "катастрофа" или что то созвучное этому.

Разумеется, из чисто практических соображений мне сейчас куда интереснее не название этого исторического отрезка, а наше текущее на нем место — ближе середке или, все-таки, в самом конце, как очень хочется надеяться.

Тем более, в марте 2018 года планируются выборы Путина в президенты и, вне зависимости от их исхода, это событие станет одной из интереснейших вех в новейшей истории. Особенно, если Путину вообще удастся принять в них участие.

Да, именно так. Несмотря на то, что Владимир Владимирович уже отыграл спектакль со своим выдвижением, а еще раньше дал старт избирательной кампании ритуальным появлением топлесс, его перспективы едва ли яснее, чем у Навального.

Если бы не тяга к рискованным геополитическим играм, у Путина все было бы замечательно. Внутри страны он мог делать что угодно — сажать и даже расстреливать оппозиционных политиков, разгонять митинги, подтираться Конституцией, подтасовывать выборы, набивать свои карманы, есть на завтрак православных младенцев, если пожелает, и, вероятно, побить рекорд Мугабе по длительности пребывания у власти.

Однако, он возомнил себя глобальным стратегом и влез туда, куда не следовало президенту 12-й страны по размеру ВВП: в Европейскую и Американскую внутреннюю политику. И если войны в Грузии, Украине и Сирии вызвали у Запада лишь раздражение, то теперь все стало несколько серьезнее.

2 февраля 2018 года финансовая разведка американского минюста должна представить доклад о зарубежных активах "влиятельных политических фигур, олигархов и руководителей государственных компаний Российской Федерации, близких к режиму Кремля". Сделает она это согласно законодательному акту, название которого говорит само за себя: "Акт противодействия агрессии со стороны правительств Ирана, Российской Федерации и Северной Кореи".

В Великобритании, тихой гавани для олигархов из России, с 1 января вступает в силу закон "О криминальных финансах", который даст возможность британским судам поинтересоваться происхождением средств иностранных собственников имущества в Великобритании и конфисковать их, если не получит достаточных доказательств законности источников доходов.

В какой-то момент, возможно, нашим олигархам показалось, что они буквально "купили" Запад за ворованные деньги и теперь могут чувствовать себя там как хозяева. На практике же оказалось, что они просто сдали свои яйца на ответственное хранение в американские и британские банки. Сейчас, когда Западу надоели выходки Путина и его окружения, эти яйца достали из сейфа, вложили в стальные тиски и начали медленно, но уверенно зажимать.

Деньги оказались лишь авансом. Настоящая цена спокойной, комфортной и безопасной жизни на Западе — лояльность. И сейчас Запад потребовал эту цену уплатить: хотите сохранить свои капиталы — принесите нам голову Путина на тарелочке с голубой каемочкой.

Арест российского сенатора-миллиардера Керимова во Франции по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег — демонстрация серьезности намерений. У Запада нет задачи запретить всем состоятельным россиянам въезд или конфисковать их активы.

Миллиарды Каддафи в свое время нашли и арестовали за 48 часов. Сейчас, я уверен, сделать российских олигархов нищими можно было бы еще быстрее, так что 180 дней, отведенных на подготовку доклада о зарубежных активах, это всего лишь крайний срок предъявленного российской "элите" ультиматума.

Просто лишить их всего — означает подтолкнуть Россию к пути Северной Кореи, а это никому не нужно, поэтому давление растет постепенно. Деваться олигархам все равно некуда.

Все предложения по возврату капиталов в Россию — бред сумасшедшего. Никакие анонимные валютные государственные облигации с повышенной доходностью не решают две основных проблемы: во-первых, российские ценные бумаги могут превратиться в пыль в любой момент, и, во-вторых, в России право собственности ничего не стоит — спросите у Березовского, Ходорковского или Евтушенкова.

Тем, у кого достаточно власти и влияния, чтобы защитить свою собственность в РФ, никакие облигации не нужны. И наоборот — как только их влияние пошатнется, с собственностью придется попрощаться.

Так или иначе, момент выборов станет очередным пиком напряжения. В этот момент столкнутся интересы олигархов, которым хочется, чтобы все было как раньше — хорошие отношения с Западом и коррупция внутри страны; силовиков-ястребов, подталкивающих страну к бессмысленной и безнадежной войне со всем остальным миром; и оппозиции, мечтающей, чтобы и первые, и вторые горели в аду, дав возможность обычным людям строить нормальную страну.

Интересно, что ни одной из этих сторон Путин не нужен. Для предводителя силовиков Акелла в последнее время слишком часто промахивался. Собственно, с 2014 года он только это и делал. Для олигархов он как прокаженный — даже лишнее появление на одном мероприятии может оказаться поводом для попадания в санкционные списки со всеми вытекающими. Для оппозиции Путин — олицетворение созданного им строя, то есть практически абсолютное зло.

Я довольно много писал о Путине. О том, как за 15 лет он создал современную политическую конструкцию в ходе своей многоходовочки. О том, почему ход событий предопределен с самого начала и чем это все неизбежно закончится. О рейтингах Путина, и даже о том, что будет происходить, если наш молодой и энергичный лидер помрет от старости или передозировки ботоксом.

Мне все это уже давным-давно надоело. Очень хочется закончить эту главу и перейти к следующей, какой бы трудной она ни была. И, возможно, это произойдет еще до марта 2018 года.

Если нет — это тоже важный сигнал, показывающий, что система оказалась неожиданно устойчивой, сможет продержаться до полного истощения ресурсов и ее терминальная стадия может закончиться не сменой власти, а развалом страны на части.

Единственное, что меня отчасти радует во всей этой истории, это положение олигархов: либо им удастся "сдать" Путина, либо они останутся ни с чем. Либо рискнут хлебнуть полония в случае неудачи, либо им придется обустраиваться в стране, которую они сами же разрушали. Обе альтернативы прекрасны.

Вадим Жартун, obozrevatel.com