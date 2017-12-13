«Объявил о независимости Беларуси в Конгрессе США» 13.12.2017, 9:34

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13 декабря 1907 родился Николай Лапицкий, настоятель первой белорусской церкви в эмиграции.

Николай Лапицкий родился 13 декабря 1907 года в белорусской православной семье в деревне Грелики Вилейского уезда Виленской губернии. Во время Первой мировой войны находился с родителями в эвакуации в России. После возвращения в 1918 году поступил в гимназию в Вилейке. После окончания гимназии поступил в Виленскую православную семинарию. Во время учебы в семинарии увлекся творчеством Змитрока Бядули.

В августе 1930 года окончил семинарию, продолжил обучение на факультет православного богословия Варшавского университета. 12 июля 1932 года женился на Валентине Трофимюк, дочери богатого землевладельца из Белосточчины. В июле 1934 года получил диплом и был рукоположен в священнический сан. Вскоре защитил магистерскую работу по теме «Православие в Великом княжестве Литовском со времени правления Владислава Ягайлы».

За использование белорусского языка и патриотические проповеди был переведен в глухую деревню Стефанполь. Во время Второй мировой войны занимался поиском и освобождением из концлагерей военнопленных белорусов. В 1942 году участвовал во Всебелорусском церковном соборе, на котором было провозглашено создание Белорусской автокефальной православной церкви. В 1944 году оказался в эмиграции. В 1946 году вместе с Белорусским церковным соборе организовал в Регенсбурге съезд духовенства и верующих, который категорично высказался против присоединения Белорусской автокефальной православной церкви к Русской зарубежной православной церкви.

После переселения в США был настоятелем прихода святой Ефросиньи Полоцкой в Саус Ривере (англ. South River). Издавал журнал «Царкоўны Сьветач».

Николай Лапицкий известен тем, что первым объявил о независимости БНР в Конгрессе США. Впоследствии священник регулярно зачитывал Уставную грамоту БНР о независимости Беларуси перед американскими парламентариями.

Неожиданно умер 8 августа 1976 года в Белорусском санатории в Глен-Спей (штат Нью-Йорк). Похоронен на белорусском кладбище в Саус Ривере.