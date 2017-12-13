«Обещал построить дом, взял деньги и исчез» 5 13.12.2017, 9:50

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История минчанина, который лишился $3700 на ровном месте.

Частые случаи обмана при строительстве или отделке дома показывают, что есть люди, которые, несмотря ни на что, довольно беспечно относятся к выбору специалистов. Очередной пример: минчанин взял деньги за строительные работы, но даже не собирался исполнять обязательства. У Следственного комитета есть основания полагать, что в его «карьере» это не единственный случай, пишет onliner.by.

В Московское РУВД Минска обратился гражданин с заявлением о том, что директор некого ЧТПУП путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом постройки дома завладел суммой в 7338 рублей. Сделка состоялась в мае 2016 года. Жилой дом должен был быть построен в садовом товариществе в Молодечненском районе. В соответствии со сроками, указанными в договоре, работы должны были быть завершены в июле нынешнего года. Дом до сих пор не доделан, но денег уже как не бывало.

Фамилия предпринимателя — Шиловский, ему 37 лет, живет в Молодечно. Известно, что он неоднократно судим, в ноябре 2012 года освободился условно-досрочно из мест лишения свободы. С января 2016 года являлся директором частного предприятия, оказывающего услуги по строительству каркасных и брусовых домов.

Установлено, что это не единственный случай, когда мужчина обманывал клиентов. От его действий пострадало не менее 30 человек. В 2017 году в отношении него возбуждено четыре уголовных дела по статье «Мошенничество».

- Информацию и контакты о деятельности фирмы пострадавшие в основном находили в интернете и связывались напрямую с директором. К заказчикам последний приезжал на участок, где оговаривался проект на строительство и монтаж садово-дачного домокомплекта и заключался договор строительного подряда или купли-продажи, — сообщали в августе нынешнего года в Следственном комитете. — Под предлогом выполнения первоначальных работ по заключенным сделкам мужчина с граждан брал предоплату. Создавая видимость строительства и пользуясь доверчивостью клиентов, в последующем свои обязательства не выполнял и деньги не возвращал.

Московским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 209 УК Республики Беларусь («Мошенничество»). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.