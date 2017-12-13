Иностранцы объявили бойкот рублю 1 13.12.2017, 9:58

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Инвесторы сделали вывод из новых санкций.

Приток иностранного капитала в рубли и российские гособлигации, который поддерживал валютный рынок в условиях санкций и упавших цен на нефть, остановился, пишет finanz.ru.

Как сообщил во вторник ЦБ РФ, в октябре зарубежные инвесторы купили облигаций федерального займа всего на 3 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месяцем объем инвестиций в долговые бумаги правительства РФ рухнул в 50 раз.

На 1 ноября нерезиденты держали ОФЗ на 2,184 трлн рублей, а их доля на рынке опустилась с 33,2% до 32,7%. За месяц иностранцы купили лишь 2,5% от бумаг, которые Минфин выбросил на рынок.

Спрос на аукционах, который еженедельно проводит Минфин, предъявляли лишь "дочки" иностранных банков. На вторичном рынке нерезиденты и вовсе стали чистыми продавцами, а на рынке корпоративных облигаций устроили распродажу, избавившись от вложений на сумму около 30 млрд рублей, следует из данных центробанка.

В ноябре и декабре каких-либо улучшений в настроениях иностранцев не произошло: из пяти ноябрьских аукционов два завершились неудачно - Минфин не смог продать весь запланированный объем, даже несмотря на то, что суммы размещений были урезаны вдвое.

В декабре спрос вернулся: на последнем аукционе он в 2,5 раза превысил предложение (63 млрд рублей против 25). Но нерезидентов, среди покупателей, не было, говорит глава аналитики банка "Зенит" Владимир Евстифеев: практически все ОФЗ выкупаются российскими же инвесторами.

Скорее всего, это пенсионные фонды, которые получили деньги из санируемых "Открытия" и Бинбанка, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Они, в свою очередь, финансируются печатным станком ЦБ, который кредитует их в рамках экстренного механизма (МЭПЛ).

Интерес нерезидентов, скупавших российские госбумаги для игры на высоких процентных ставках, оборвался на фоне угрозы расширения санкций США, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.

До февраля американский Минфин должен решить, нужно ли ограничивать инвестиции в российский госдолг, куда иностранцы вложили 19 млрд долларов за два года, обеспечив почти две трети суммы, которую Минфин занял на рынке для бюджета.

В мягком варианте санкции лишь остановят новые инвестиции в рубль, в жестком - могут запретить владение бумагами в принципе, провоцируя распродажу и вывод из России 35 млрд долларов. "В подобном случае санкции будут иметь эффект взорвавшейся бомбы, - говорит Порывай. - Это будет означать, что американские банки не смогут иметь отношений с русскими банками".

Впрочем, и без санкций "золотая эра" кэрри-трейда на рубле, когда российскую валюту скупали из-за высокой доходности, подходит к концу, отмечает генеральный директор Sputnik AM в Москве Александр Лосев.

Нерезидентов влечет высокая реальная ставка - то, насколько доходность госбумаг превышает инфляцию. В России этот показатель - самый высокий в мире (более 5%), а в США - отрицательный: ставка ФРС ниже, чем скорость, с которой растут цены.

Разница между реальными процентными ставками в РФ и Штатах составляет 5,85 процентного пункта. Ее сужение до 3,5 процентного пункта сделает инвестиции в российские активы непривлекательными, заявили большинство инвестменеджеров в ходе опроса, проведенного Bloomberg в октябре.

"Дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России при постепенном повышении учетной ставки ФРС США сократит процентный арбитраж до тех уровней, которые уже не будут компенсировать игрокам страновые риски", - объясняет Лосев.

Избавляться от ОФЗ прямо сейчас, скорее всего, еще рано, но распродажа в начале следующего года вероятна, сказал Bloomberg аналитик Manulife Asset Management в Лондоне Ричард Сигал.

"Рынок уязвим в случае фиксации прибыли и распространения негативных настроений, инфляция в РФ, возможно, достигла своего дна, в то время как дивиденды госкомпаний будут ниже ожиданий, а расходы бюджеты вырастут перед выборами", - объясняет он.