Ученые назвали продукт, который не следует разогревать в микроволновке 19 13.12.2017, 10:02

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По данным статистики, в двух случаях из трех вы получите маленький взрыв вместо завтрака.

Американские ученые провели исследование, проверив, действительно ли сваренные вкрутую яйца несут опасность, если их разогреть в микроволновке. Действия ученых могут показаться странными, однако на это их подтолкнул судебный иск, поданный ранее посетителем одного из ресторанов. Мужчина пострадал от взрыва вареного яйца: он получил ожоги и также как минимум частично лишился слуха, пишет onliner.by.

Исследователи проверили, действительно ли возможен подобный эффект. Перед этим они просмотрели множество роликов на YouTube, а затем провели собственные опыты. Оказалось, что чуть менее трети сваренных вкрутую яиц «выживает» после разогрева в микроволновке и взрывается лишь после того, как в них ткнут чем-нибудь острым.

Пример скрытой угрозы вареных яиц.

Во время взрыва пищевой продукт издавал звук интенсивностью в диапазоне 86—133 децибела. Это звучание бензопилы или раската грома на пике. Однако взрыв яйца молниеносен и вряд ли может повредить слух. «С точки зрения статистики, маловероятно повредить слух взрывающимися яйцами», — резюмируют ученые.