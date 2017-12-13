Коррупция Минздрава: Белорусский чиновник «обманываться рад» 5 13.12.2017, 10:36

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Что-то уж слишком часто белорусских чиновников от здравоохранения обманывают. Подозрительно часто.

Регистрация несуществующих производств, принятие поддельных сертификатов, выдача регистрационных удостоверений без необходимых документов...Чиновники Минздрава объясняют это тем, что их просто обманывают. Но почему так часто и так легко?

Регистрация Минздрава для выхода на белорусский рынок со своими медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения уже давно вызывает у игроков рынка множество острых вопросов. Как и сами тендеры на закупку медицинской техники и медицинских изделий. С кем не начинаешь разговор на эту тему, ответ всегда один - тут можно говорить бесконечно. И действительно, чем глубже начинаешь вникать в тему, тем больше всплывает различных фактов, свидетельствующих о том, что слишком уж часто белорусских чиновников от здравоохранения обманывают. Подозрительно часто, пишет ej.by.

Закрытая каста

В 2007 году Министерство здравоохранения фактически закрыло свободный доступ на рынок поставщикам оборудования и материалов для так называемых "чистых помещений". Сделано это было достаточно простым, но действенным способом, который не только нарушал требования главы государства и правительства по обеспечению максимальной прозрачности госзакупок, но и создавал идеальную почву для расцвета коррупции, как в самом Минздраве, так и в его структурных подразделениях.

С подачи определенных чиновников Министерства здравоохранения и РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" конкурсные комиссии "Белмедтехники" и УКСов начали указывать в условиях тендеров, что в них могут участвовать только те компании, которые зарегистрировали "чистые помещения" в Минздраве. Причем, не просто зарегистрировали, а непременно как единый комплекс. При этом в разъяснении РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" указал, что регистрации подлежат только те модули и ограждающие элементы "чистых помещений", которые производятся одним производителем.

Это изначально было невыполнимое условие, так как в мире вообще нет ни одного производителя "чистых помещений". Нет даже такого товара, как нет и не может быть производителя больницы, поликлиники или даже обычной квартиры. Ведь в зависимости от функционального назначения "чистого помещения", в нем может присутствовать различное медицинское оборудование, а львиную долю занимают обычные строительные материалы (стеновые и потолочные панели, двери, окна, плинтусы, крепежные элементы, стойки, электрические кабеля и светильники, трубы и т.д.), а также системы кондиционирования и вентиляции.

Иными словами, даже теоретически нельзя определить какие-то единые параметры "чистого помещения", чтобы произвести его регистрацию как единого товара и тем более, чтобы определить цену этого товара. Это как зарегистрировать мост железнодорожный, который нужно построить через реку, как готовое изделие. Ведь сначала нужно определить для этого моста место, запроектировать его под конкретную местность и условия эксплуатации, учитывая нормы безопасности данной страны и много другое, потом заказать у разных производителей и там же произвести тысячи элементов для строительства моста, в соответствии с данным проектом. Следовательно, мост мы не сможем покупать «по каталогу», как готовый тип или произведенный одним производителем для всех рек в Европе, а «чистые комнаты», в соответствии с толкованием экспертов Минздрава, можем. В этом проявляется гений наших чиновников.

"Ежедневник" попытался в Минздраве выяснить, почему для "чистых помещений" был созданы такие невыполнимые условия. В ответ чиновники на голубом глазу заявили, что они таких условий не создавали, так как прекрасно понимают, что одна компания не может производить все элементы "чистого помещения". Мы лишь требовали, чтобы поставщик брал на себя ответственность за все элементы, пояснили в министерстве. Но обратимся к фактам.

В ответе на вопрос одного из поставщиков РУП "Центр экспертиз и испытания в здравоохранении" дословно отвечает следующее: "В случае, когда производителем комплекса "чистого помещения" является одна компания, которая изготавливает все компоненты комплекса и предлагает их для оснащения организаций здравоохранения (в том числе операционные, отделения реанимации и интенсивной терапии и др.), что подтверждается документами качества производителя, проводится государственная регистрация комплекса "чистого помещения" в установленном порядке, выдается одно регистрационное удостоверение на весь комплекс, с указанием всех компонентов, в ходящих в его состав. В большинстве случаев вышеуказанные изделия производятся разными компаниями, и в случае отнесения их к медицинской технике и изделиям медицинского назначения, в соответствии с действующим законодательством производится самостоятельная процедура государственной регистрации в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь по каждой из позиций..."

Как видно из текста, никакого двойного толкования здесь нет. Речь идет не об ответственности, а конкретно о том, что все элементы должны изготавливаться одной компанией. С учетом того, что Минздрав сам признал, что такое невозможно, получается, что в Беларуси намеренно были созданы такие условия, когда невозможно в принципе зарегистрировать комплекс "чистого помещения".

Таким образом, вырисовывается интересная ситуация. С одной стороны есть требования регистрации как единого комплекса, а с другой зарегистрироваться невозможно. Согласно разъяснения РУП "Центр экспертиз и испытания в здравоохранении" возникает сразу несколько надежных заслонов: нужно производить все элементы, а если вдруг все не производишь и хочешь зарегистрировать каждый элемент отдельно - то нужно, чтобы двери панели и прочие ограждающие конструкции отнесли к медицинским изделиям, что опять же невозможно.

Наиболее упорных, кто все же хотел получить регистрацию Минздрава, отправляли в "Белорусский государственный институт метрологии" (БелГИМ), чтобы тот дал свое заключение относительно ограждающих конструкций "чистых помещений". Институт, само собой, определял, что на эти конструкции распространяется действие технического регламента ТР 2009/013/BY "здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность" и они подлежат сертификации в РУП "Стройтехнорм".

На основании ответа БелГИМ, РУП "Центр экспертиз и испытания в здравоохранении" отказывал претендентам в регистрации. Мол, мы тут ни при чем. Отказывал, но далеко не всем, что явно свидетельствует о создании особых условий для некоторых участников белорусского рынка.

Избранные

Кто же сумел получить заветную регистрацию и пройти все эти искусственно созданные барьеры? Это не сложно выяснить, обратившись к соответствующему Реестру Минздрава. Впрочем, соответствующие чиновники ведомства в своих письмах и сами ненавязчиво указывали компании, с которыми следует работать конкурсным комиссиям. Таких компаний всего четыре, но реально представляют их в Беларуси только две фирмы. Официально, конечно же, больше.

Например, поставки от имени несуществующего европейского производителя Berver GmbH осуществляли ООО "Бервер", "Текомакс-Мн" и "Текомакс -Мск", но реально за тремя компаниями стоят одни и те же лица. Тот же двуликий "Текомакс" осуществлял поставки и оборудования компании Modul Technik GmbH, которая также вошла в список избранных. По нашему мнению, это говорит о том, что чиновники Минздрава, применительно к "чистым помещениям" сознательно создали в Беларуси такие условия, при которых поставки могли осуществлять строго определенные компании. "Ежедневник" проверил их все и, как выяснилось, никто из них не является производителем всех элементов "чистого помещения", как того требовал Минздрав. Более того, даже если закрыть на это глаза, по каждой компании все равно возникает множество других, не менее животрепещущих вопросов с коррупционной подоплекой.

В первую очередь это все та же компания Berver GmbH, которая мало того, что не производила ни одного элемента "чистого помещения", вообще никогда не имела какого-либо производства. При этом представитель РУП "Центр экспертиз и испытания в здравоохранении" лично ездил в Германию и подтвердил наличие несуществующего производства, которое невозможно найти на самых подробных военных картах, или обнаружить с помощью самых современных спутников.

Подробнее об афере с Berver GmbH можно прочитать в статье "Коррупция Минздрава: чиновничья голь на выдумки хитра". Теперь же мы хотим рассказать о компании Modul Technik GmbH, интересы которой также представляет в Беларуси "Текомакс", и которая на выставках "Здравоохранение Беларуси" выступала всегда в паре с фальшивым производителем Berver GmbH. Это уже само по себе о многом говорит.

Под другой крышей

В своих письмах в конкурсные комиссии РУП "Центр экспертиз и испытания в здравоохранении" указал компанию Modul Technik GmbH, как одну из четырех избранных, которые получили регистрацию Минздрава и, соответственно, имеют право поставлять в Беларусь комплексы "чистых помещений". В отличие от фальшивого Berver GmbH, Modul Technik GmbH реальный производитель медицинского оборудования, которого знают в Европе. Но, ни эта компания, ни ее представитель в Беларуси фирма "Текомакс" никогда не регистрировали и даже не подавали документы на регистрацию комплекса "чистое помещение" или, как он называется в Реестре "Система модульная климатизированная медицинская стерильная для операционных залов, палат интенсивной терапии, боксов для ожоговых пациентов и помещений лабораторий".

Компания Modul Technik GmbH получила регистрацию на "систему обеспечения медицинскими газами с принадлежностями". Эта система также устанавливается в операционных и палатах интенсивной терапии, но это не "чистое помещение" со всеми элементами и ограждающими конструкциями.

В результате опять получается довольно интересный подход чиновников Минздрава: одним выдвигают невыполнимые условия по регистрации, а другим разрешают поставлять под совершенно другую регистрацию. Причем, данная регистрация также вызывает ряд вопросов коррупционного характера.

В регистрационном удостоверении Минздрава №ИМ-7.3971/1309, выданном 16.09.2013 года немецкому производителю Modul Technik GmbH на систему обеспечения медицинскими газами указаны 11 различных принадлежностей, которые входят в систему и производителем которых назван Modul Technik GmbH.

Для регистрации Минздрава немецкий производитель, вернее ее белорусский представитель, предоставил сертификат, выданный органом сертификации VDE Pruf-und Zertifizerungsinstitut GmbH (Германия), на соответствие Директиве 93/42/EEC, Annex II (разрешение на использование знака CE №0366).

"Ежедневник" обратился с соответствующим запросом в VDE Pruf-und Zertifizerungsinstitut GmbH и получил ответ, что компании Modul Technik GmbH действительно выдавался данный сертификат. То есть он настоящий, а не поддельный, как в случае с Berver GmbH. Но все же есть один интересный нюанс. Дело в том, что в европейском сертификате указано, что Modul Technik GmbH является производителем только части медицинской техники, указанной в регистрационном удостоверении Минздрава. Из 11 зарегистрированных наименований компания реально производит только 6. Все остальное, как то: станция газобаллонная редукционная, станция компрессорная медицинского сжатого воздуха с принадлежностями, станция медицинская вакуумная и другое оборудование, указанное в регистрации Минздрава, отсутствовало с в европейском сертификате.

Отсюда возникает вопрос: Каким образом Минздрав произвел регистрацию этого оборудования? Ведь не было предоставлено ни одного документа, подтверждающего, что Modul Technik GmbH его производит. Более того, соответствующие чиновники инспектировали завод компании в Германии и также подтвердили, что там производятся все 11 наименований оборудования.

Дешевый белорусский вариант

Если посмотреть фотографии оборудования, которое поставлялось от имени Modul Technik GmbH, то на части его, рядом со стикером самой фирмы можно увидеть европейский сертифицирующий знак CE №0044. И это при том, что согласно сертификату VDE Pruf-und Zertifizerungsinstitut GmbH, Modul Technik GmbH имеет сертифицирующий знак CE №0366, о чем мы уже писали выше. А вот под знаком CE №0044 значится совсем другой производитель - компания Heyer Aerotech GmbH (Германия).

С одной стороны, какая нам разница, чье оборудование поставляется в белорусские больницы, главное, что оно сертифицировано. Но в данном случае это не совсем так.

Во-первых, получив регистрацию Минздрава на оборудование, которое компания на самом деле не производит, поставщик в лице "Текомакса" может под маркой Modul Technik поставлять не только оборудование сертифицированного производителя, но и любого другого. Проверить и проконтролировать это невозможно: покупай в Китае, что хочешь, наклеивай свой стикер и поставляй как Modul Technik - регистрация Минздрава это вполне позволяет.

Во-вторых, в данном случае возникают еще более злободневные коррупционные вопросы. Да, Modul Technik может комплектовать свою систему обеспечения медицинскими газами оборудованием другого производителя. Но для этого нужно подтвердить качество этого оборудования и пройти реальную процедуру регистрации, что стоит больших денег.

Кроме того, если зарегистрировать часть оборудования другого сертифицированного производителя, то при поставках именно его и придется устанавливать. Иными словами, пропадает возможность подменять часть этого оборудования более дешевым и не сертифицированным, что дает серьезное преимущество на тендерах.

Поэтому, по нашему мнению, под европейский сертификат на 6 наименований и были зарегистрированы сразу 11 наименований, а в Реестре указывается не соответствующая действительности информация.

Хотелось бы услышать от Минздрава, почему так происходит. Опять обманули или все же подкупили кое-кого?