Как «огуречные принцы» Ольшан плюют на закон 13 13.12.2017, 10:47

9,643

Сообщения о нарушениях ПДД и задержании несовершеннолетних бесправников из Ольшан появляются нередко.

В громком ДТП в Житковичском районе Гомельской области 3 декабря погибли трое молодых людей. «Мерседес» вылетел в кювет, врезался в дерево, перевернулся. От машины почти ничего не осталось, пишет nn.by.

Выяснилось, что все трое парней родом из «огуречной столицы» Беларуси, из Ольшан Столинского района Брестской области. За рулем, возможно, был 18-летний парень без прав — сын Ивана Гриба, крупного фермера. Иван, вместе с братом Михаилом, занимается выращиванием огурцов и экспортом их в Россию. Эти предприниматели не скрывали, что за сезон зарабатывают около миллиона долларов.

Вообще же, Ольшаны известны тем, что там в больших семьях почти все работают в фермерских хозяйствах. Почти все, уже в юном возраста, имеют машины, и машины неплохие.

Жизнь 18-летнего парня оборвалась, это трагедия. Но это и тенденция. Проблемы с ГАИ для Ольшан не редкость. Милиция нераз обращала внимание на ситуацию в «огуречном крае».

Сергей Талатай, начальник ГАИ Брестской области, в сентябре отмечал, что для Ольшан несовершеннолетние водители не редкость, а «грустная закономерность из-за попустительского отношения родителей».

«Сколько раз местные сотрудники ГАИ и я лично слышали от родителей, несовершеннолетний ребенок которых был задержан за рулем мотоцикла или автомобиля: а ты что не мог убежать? А когда ребенок прыгает на служебном авто ГАИ? А колодочки в автомобилях, чтобы ребенок доставал до педалей?! Эти приспособления делают детям их родители! Это отношение взрослых проецируется на поведение чад. Они подвергают тем самым риску не только своего ребенка, но и других участников дорожного движения, — говорил милицейский начальник в интервью столинским «Навінам Палесся». — Закон един для всех. А что мы наблюдаем в Ольшанах? Слова, к примеру, пастора тут не подвергаются сомнению, а государственный закон трактуют по-своему почему-то! Каждый регион нашей страны имеет какие-то свои особенности и традиционные устои, но все живут в рамках закона. Исключение — Ольшаны. Это проблема не одного дня, этот, образно говоря, нарыв формировался долгие годы. Сыграли свою роль и отдаленность от районного и областного центров, и традиционные устои, которые формировались годами, и определенная вера, и уверенность в своей исключительности…»

Более того, трагическое ДТП под Житковичами, даже не первое с участием семьи Грибов. В 2006 году Сергей Гриб, тогда 21-летний парень, сбил насмерть велосипедистку. В 2008 году состоялся суд, Сергея Гриба признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему присудили 3 года «домашней» химии. А в 2013 году Сергея Гриба подозревали в том, что он снова насмерть сбил человека — его автомобиль БМВ Х5 наехал на 48-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. Пострадавший скончался на месте, а Гриб даже не остановился, он уехал с места ДТП. Милиция объявила план «Перехват», через три дня Гриба нашли и задержали. БМВ стоял у него в гараже.

Местные СМИ писали, что Гриб говорил, мол, якобы принял человека за сугроб. Уголовное дело было возбуждено, но до суда не дошло.

Сообщения о нарушениях ПДД и задержании несовершеннолетних бесправников из Ольшан появляются нередко.

В 2016 году сотрудники ГАИ пытались остановить автомобиль «Жигули», в ответ водитель лишь увеличил скорость движения. Погоня завершилась дорожно-транспортным происшествием — «Жигули» врезались в столб. В салоне находились пятеро несовершеннолетних. Автомобилем управлял 16-летний. В том же году ГАИ остановила Ауди А6, которым управлял также 16-летний подросток. Однажды, когда сотрудники ГАИ остановили очередного несовершеннолетнего бесправника, вокруг машины ГАИ собралась толпа и начала требовать отпустить парня, некоторые даже пытались вытащить его из машины.

Осенью 2016 года 7 парней из Ольшан перевернулись на БМВ Х5 (причем, одного из них перевозили в багажнике). Компания возвращалась из Пинска, из ночного клуба. В результате ДТП находившийся за рулем 21-летний парень погиб. Прав управления автомобилем он не имел.

Уже в 2017 году мотоциклист, не имея прав, уходил от погони ГАИ и сбил 13-летнюю девочку. И снова толпа местных жителей собралась вокруг машины. Ольшанцы утверждали, что виноват не парень, а якобы гаишники подрезали мотоциклиста.

А в сентябре сотрудники ГАИ остановили в Ольшанах «Жигули». Водитель, 16-летний подросток, не только не имел прав, а еще и был пьян.

И не стоит забывать, что в СМИ попадают только громкие новости о ДТЗ и нарушениях ПДД. А сколько мелких случаев? Кроме того, можно ли быть уверенным, что некоторые такие вопросы не «решаются на месте»?

Что проблема существует, признает и пастор местной церкви Христиан Веры Евангельской Владимир Чиникайло.

«Мы на это всегда делали акцент и делаем, просим о послушании. Учим, просим. Но молодежи много, не все послушные, — сказал Чиникайло. — Иногда молодежь не может сдать на права и решает садиться за руль без них. Тот парень, что разбился в Житковичах, кажется, три раза сдавал на права и не сдал. И родители запрещали брать машину… Но видите, как оно выходит. Не послушались и поехали. Есть такая проблема.

Если права не получили, а за руль схватились, то не значит, что родители это одобряют. Никто не одобряет, предупреждаем всегда. Но случается.

Но аварии бывают не только же у нас. Поэтому начальнику милиции можно ответить, что вот, руководитель Барановичского ГАИ сбил женщину насмерть в Ляховичах. Но мы не делаем вывод, что все начальники милиции плохие».