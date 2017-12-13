Что будет с доходами белорусов в 2018 году? 13.12.2017, 10:55

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Эксперт рассказал о курсе рубля и покупательной способности граждан после Нового года.

Покупательская способность, инфляция и курс рубля — эксперт рассказал zautra.by, какие изменения могут произойти в белорусской экономике в следующем году.

Что будет с покупательской способностью белорусов?

По мнению старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, поводов для положительных прогнозов нет.

– Нет повода для заметного роста благосостояния белорусов. А если внешние условия будут менее благоприятными, то и вовсе возможно падение экономики, – полагает старший аналитик «Альпари».

Как изменится курс белорусского рубля?

Вадим Иосуб делает прогноз с большой осторожностью.

– Очевидно, что белорусский рубль будет снижаться к корзине валют – пропорционально инфляции или чуть быстрее. Но еще важно учитывать влияние на курсы отдельных иностранных валют внешних факторов, которые никак не связанные с белорусской экономикой, – говорит собеседник.

Для показательности он предлагает обратить внимание на две цифры: с начала года курс доллара вырос на 4% к белорусскому рублю, а евро на 17%. То есть разница существенная. И как она будет дальше изменяться – вопрос.

Но если сделать два вышеуказанных допущения (рост корзины валют вслед за инфляцией на 7% и сохранение нынешнего соотношения между курсами иностранных валют), то к концу следующего года можно ожидать, что доллар подорожает до 2,20 белорусских рублей.