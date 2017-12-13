Тиллерсон рассказал, как будет демонтирован режим диктатора 13.12.2017, 12:07

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Рекс Тиллерсон

Фото: AP

Американские войска после восстановления порядка вернутся за линию разграничения.

США пообещали Китаю в случае, если придется ввести американские войска на территорию КНДР, вернуться после восстановления там порядка на исходные позиции в Южной Корее. Об этом сообщил во вторник госсекретарь Рекс Тиллерсон, выступая в вашингтонском Атлантическом совете, сообщает tass.ru.

Он вновь подтвердил, что Вашингтон добивается «полной денуклеаризации Корейского полуострова», и такой же позиции, по его словам, придерживаются Китай и Россия.

«И именно на это нацелены дипломатические усилия США», — заметил он, добавив, что администрация президента Дональда Трампа «никогда не согласится с тем», чтобы КНДР стала ядерной державой. «Для нас ясно, что им [Пхеньяну] подобное оружие нужно не только для ядерного сдерживания», — сказал госсекретарь.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

«Оно представляет для них коммерческую ценность. А в сегодняшнем мире, когда мы сталкивается с угрозами со стороны [террористических] группировок, для нас это просто неприемлемо», — указал Тиллерсон.

Пентагон, продолжил госсекретарь, уже разработал многочисленные варианты действий на тот случай, если его «усилия завершатся провалом». США также обсудили с Китаем возможные шаги в том случае, «если по каким-то внутренним причинам» в КНДР начнутся беспорядки или «режим падет», отметил Тиллерсон. «Самое важное для нас в такой ситуации — обеспечить сохранность тех ядерных зарядов, которыми они уже располагают, не позволить, чтобы они попали в руки тех, кто, по нашему мнению, не должен их заполучить, — подчеркнул Тиллерсон. — Мы поговорили с китайцами о том, как это можно было бы сделать».

«Мы также дали китайцам заверения в том, что, если что-то произойдет [в КНДР] и нам придется пересечь [демаркационную] линию, мы отступим обратно к югу от 38-й параллели» после того, как стабильность в КНДР будет восстановлена, сказал госсекретарь. «Мы взяли на себя такое обязательство», — указал он.

По словам Тиллерсона, во время его поездки в Азию он дал ясно понять, что США «не добиваются смены режима [в КНДР], не добиваются краха режима, не добиваются ускоренного воссоединения [двух стран] на Корейском полуострове, не ищут причины для отправки своих военных сил к северу от демилитаризованной зоны».