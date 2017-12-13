Чем для минчанина обернулась госэкономия на монтаже умывальника 11 13.12.2017, 12:29

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Приключись такая история где-нибудь в Европе или США, супруги Демешкевичи уже бы стали миллионерами.

Примерный расклад обогащения из-за травмы, полученной по вине чьего-то желания сэкономить на мелочах, выглядел бы так: медицинское заключение — суд — деньги. В белорусском же случае концов не найти. Человек серьезно пострадал, пережил операцию, три месяца провел на больничном, здоровье его до сих пор не восстановилось, но виноватых в этом нет. Если смотреть на официальные ответы, то все — от проектировщиков до непосредственных исполнителей — не при делах, компенсацию истребовать не с кого. Значит, виноват сам, пишет onliner.by.

«Услышала грохот, вбежала в ванну, а там везде кровь»

Долевое строительство новой квартиры для Анны и Александра было событием радостным и долгожданным. Последний этаж в мапидовском «столбике» и социальная отделка, от которой невыгодно было отказываться, не пугали. Наоборот, верилось в лучшее: во-первых, никто не будет топотать над головой, а во-вторых, хоть что-то из убранства «трешки» да пригодится (хотя бы не придется менять сантехнику на первом этапе, что уже ускоряет переезд).

— Ключи получили 15 июня 2016 года, — точно помнят праздничную дату супруги. — Поднялись в квартиру, все осмотрели, порадовались и даже обнялись, облегченно вздохнув: главный вопрос решен. Конечно, социальная отделка есть социальная: яркие полосатые обои, дешевый линолеум. Но это же не приговор. Решили: то, что больше всего мозолит глаза, поменяем в самое ближайшее время.

Взялись за ремонт, многое делали своими силами. Масштабных изменений в квартире не было: переклеили обои, перестелили полы. Плитку в ванной решили пока не укладывать: побоялись усадки и трещин, так как дом еще молодой. Не меняли и сантехнику (она белорусская, с виду добротная). В сентябре переехали и полгода жили спокойно. Да, вопросы возникали, в том числе к застройщику — из-за того, что в квартире холодно и периодически выползает плесень. Но, как оказалось, это не самое страшное, с чем нам придется столкнуться.

Моментом, когда жизнь Демешкевичей изменилась и им пришлось тратить время на поиски правды, настал вечером 13 февраля. Александр пошел купать сына перед сном. Мужчина был трезвый, бодрый и в сознании.

— Набрал ванну, посадил ребенка, пока тот плескался и игрался, я, наблюдая за ним, автоматически прислонился к умывальнику, — вспоминает обстоятельства Александр. — Не сел на него, не залез с ногами, а просто оперся, частично перенеся свой вес. Вдруг чувствую, что теряю равновесие: за доли секунды сообразил, что умывальник сорвался с крепления, падает вниз — и я вместе с ним. Хорошо, что правой рукой успел ухватиться за край ванны. Если бы не это, не знаю, чем бы вообще все закончилось.

— Я в это время была в комнате, — включается в разговор Анна. — Вдруг слышу, что в ванной какой-то грохот. И по звуку понятно, что упало что-то тяжелое. Первая мысль: хоть бы не ребенок. Сразу же прибежала, а там кровь… В крови была почти вся квартира. Это очень страшно.

Мне кажется, если бы никого дома не было, муж мог бы умереть от потери крови: она лилась фонтаном. Позвонила в скорую, а сама от шока не могу на элементарные вопросы ответить: где живем, сколько лет пострадавшему и так далее. Еще и ребенок плачет навзрыд. Хорошо, что старшая дочь как-то смогла собраться, позвонила бабушке, меня стала успокаивать. Когда приехала бабушка, то ужаснулась. Сказала: у вас как поле боя, все полы и стены в крови.

Александра забрали в 6-ю городскую клиническую больницу и прооперировали. Диагноз — множественные резаные раны левого предплечья и левой кисти с повреждением сухожилий сгибателей второго, третьего и четвертого пальцев. Как сказали медики, мужчине, вообще-то, повезло: еще чуть-чуть, и мог бы быть перерезан нерв. Но и эти раны заживали долго и болезненно. Шрам на предплечье до сих пор хорошо виден, на ладони же почти затянулся.

— Мы все очень перепугались, — продолжает рассказ Анна. — Четырехлетний сын, когда я вернулась из больницы без мужа, вообще сказал «Папа умер» и разрыдался. В стационаре муж провел неделю, потом два месяца был на больничном. Врачи рекомендовали повременить с работой еще месяц, но Саша решил выйти, надеялся, что справится. Какое там: рука болела и пальцы мерзли. Чтобы вы понимали, муж не офисный работник, он кабельщик-спайщик, который по большей части находится на улице и которому нужны руки. Пришлось ему еще месяц сидеть дома.

— Хорошо, что пострадала левая рука, а не правая, так бы я вообще остался без работы, — дополняет и без того безрадостную картину Александр. — Да и до сих пор второй, третий и четвертый пальцы у меня нормально не работают: не разгибаются.

«Гранд 55» и его особенности

Супруги решили разобраться, что же вообще произошло и почему их обычный умывальник чуть не превратился в умывальник-убийцу. Чтобы предупредить соседей о беде, которая потенциально может случиться с каждым, Анна написала в Viber-чат дома о своей ситуации и неожиданно получила отклики. Еще двое соседей сообщили, что у них также «отвалились» умывальники, но все обошлось без травм. Другие, заглянув под сантехоборудование, пожаловались, что крепления поломаны. Всего те или иные проблемы отметили 16 человек из населяющих 132-квартирный дом.

Как удалось выяснить, в «свечке» были установлены «кераминовские» умывальники «Гранд 55». Судя по информации с сайта производителя, это один из самых дешевых полноразмерных умывальников: сейчас в Минске он стоит 21,46 рубля. Изделие аккуратное, удобное, но имеющее одну особенность: монтироваться такой умывальник должен не только на входящие в комплект крепления, но и на пьедестал, который продается отдельно, как самостоятельная единица. И производитель говорит об этом открыто: все-таки вес почти 15 килограммов не шутка.

Те, кто бывал в мапидовских домах более ранней постройки, могут подтвердить: пьедесталами очередников особо никогда не баловали, но раньше умывальники крепились не на два небольших болта, а на солидные металлические штыри, которые имели длину, сопоставимую с габаритами сантехники. Сейчас времена изменились, видимо, настал этап тотальной экономии.

Вернувшись на сайт «Керамина», находим, что самый дешевый универсальный пьедестал стоит всего 16,76 рубля. Даже умножив на общее количество квартир в доме, получаем копеечные для строительства траты в 2212 рублей. И это цена розницы, за опт, думается, производитель сделает приятную скидку. Мизерная цена за гарантию того, что подобного рода ЧП не случится ни со взрослыми, ни с детьми.

— Грубо говоря, большой и увесистый умывальник лежал на двух коротких креплениях, то есть вся нагрузка была сосредоточена в одном месте, а не распределялась равномерно. И так делается в десятках домов. А представляете, если бы на месте Саши оказался ребенок? Все вообще могло бы закончиться летальным исходом. Сами понимаете, как дети ведут себя с водой: могут баловаться или из-за небольшого роста опереться всем телом. Страшно подумать. Более того, когда к нам зашли врачи скорой, обстоятельствам травмы они вообще не удивились, сказав: «Не вы первые, кто пострадал из-за падения раковины, и, видимо, не вы последние».

Кто виноват?

Супруги обратились во все организации, которые причастны к строительству и наполнению дома. Все дали ответ, что именно они не при делах и что работы выполнялись строго по проекту. Потом были комиссии, которые приходили, фотографировали, составляли акты, но ответственность на себя так никто и не взял. Важно, что обследовали не только квартиру Демешкевичей, но и других соседей, которые оставили заявки: многим ремонтировали крепления.

— Планируем подавать в суд, чтобы сторонний и беспристрастный человек разобрался, кто во всем этом виноват. Не скрою, мы хотим получить в том числе материальную компенсацию морального вреда — а как по-другому? Еще очень любопытно, кто именно решил, что умывальник, который, согласно рекомендации завода-изготовителя, должен монтироваться на крепление и пьедестал, будет установлен только на креплениях. Кто-то же поставил свою подпись, посчитал, что экономия в $1000 с целого дома важнее, чем потенциальные травмы у людей.

Самое любопытное, что я по работе бываю в новостройках, и почти везде, где квартиры идут с отделкой, установлены такие же умывальники на таких же «костылях» (например, в новых домах на Алибегова). Неужели эти копейки стоят человеческого здоровья? Я теперь везде, где бываю, смотрю, как смонтированы умывальники. И знаете, к примеру, в детской поликлинике их установили правильно, на пьедестал. Значит, знают, как надо делать.

У нас нет цели кого-то посадить (тем более сажают обычно «стрелочников») — скорее, проучить за такую расхлябанность и рвение экономить. Но самое главное — мы хотим, чтобы это наконец прекратилось, чтобы в квартирах стали монтировать умывальники как положено, а не как дешевле, — заключает Александр.

Позиция «Керамина»

Представителю завода-изготовителя мы задали принципиальный вопрос: должен ли «Гранд 55» монтироваться на пьедестал или можно обойтись одними креплениями, входящими в комплект?

— В условиях испытаний по соответствующим методикам зафиксировано, что умывальник, закрепленный без пьедестала, выдерживает нагрузку до 150 килограммов. Методики испытания после укрепления на пьедестале отсутствуют.

Что касается отгрузки товара, то ее мы производим строго по заявкам. Поскольку комплектация все-таки предполагает две раздельные единицы (умывальник и пьедестал), то мы не можем запретить покупателю (будь то частное лицо или организация) купить только одну единицу или заставить докупить вторую. То есть мы не можем не продать только умывальник, раз поступила именно такая заявка. Умывальник и пьедестал намеренно не объединены в комплект: сейчас существуют различные способы монтажа, которые люди могут выбрать и которым будут доверять. К тому же не исключены ситуации, когда, к примеру, умывальник разбился, а пьедестал остался цел, или наоборот. Зачем заставлять покупателя платить за то, что ему не нужно?

Своих покупателей мы не ограничиваем в праве выбора, но при этом внятно и четко предупреждаем: на сайтах (keramin.by и keramin.com) указано, что монтаж умывальника «Гранд 55» должен быть на крепление и пьедестал. Эта же информация дублируется на упаковке товара и в гарантийных талонах. Полнее представить ее, наверное, сложно. Но покупатель сам решает, что ему приобрести.

Позиция МАПИДа

Возводил многоэтажку и устанавливал умывальник главный в стране производитель панелей — МАПИД. С ситуацией здесь знакомы и объясняют ее так:

— В ходе проведенных внутренних проверок установлено, что работы по монтажу умывальника выполнены согласно требованиям проектной документации. В рамках гарантийных обязательств мы готовы заменить разбитый умывальник на новый с установкой без пьедестала согласно требованиям проекта, так как внесение изменений в проектную документацию, полученную от заказчика КУП «УКС Мингорисполкома», не входит в нашу компетенцию.

Еще раз повторимся, что все работы выполнены в соответствии с проектом, который прошел госэкспертизу. Большей гарантии для нас нет. И оснований не верить экспертизе и заказчику тоже нет, ведь вся документация разрабатывается и проверяется очень тщательно. Непосредственную причину и обстоятельства произошедшего назвать сейчас невозможно: после того, как мы отдаем людям ключи, мы не контролируем, что происходит у них дома. Для установления причин нужна более разносторонняя экспертиза, что опять же не входит в нашу компетенцию.

Несмотря на то что нашей вины в случившемся нет, мы, являясь добросовестным производителем работ, провели информационную работу по доведению до сведения проектировщиков и заказчиков данных о том, что есть такая проблема. Письма с просьбой учитывать этот момент всем партнерам, с которыми мы поддерживаем деловые отношения, были отправлены еще весной. Насколько мы понимаем, у каждого изделия есть проектный предел прочности, и мы, как строители, не несем ответственность за то, что этот предел был нарушен.

А что же все остальные?

Подняв ворох документов, минчане выяснили, что разработкой проекта занималась организация «Минскпроект». Однако не все так просто: «Конкретный тип и марка умывальников, необходимость пьедестала, предприятие-производитель и поставщик определялись заказчиком по своему усмотрению по результатам тендерных закупок» (цитата из официального ответа «Минскпроекта»). Этот тезис возвращает нас в УКС Мингорисполкома, который выступал заказчиком строительства, но там не стали давать пояснения пострадавшим: «Проектная документация по объекту в количестве семи альбомов передана эксплуатирующей организации». Мол, обращайтесь в свой ЖЭС и изучайте тома сами.

Не стали детально разбираться в этом вопросе и по нашей просьбе, посоветовав обратиться в «Белкомплектацию». А в «Белкомплектации» огорошили: закупкой умывальников УКС никогда не занимался, это вообще не его сфера. Скорее всего, материалы приобретал непосредственно производитель работ. То есть МАПИД. Но МАПИД от этого открещивается, ссылаясь на то, что действовал строго по проекту, который ему передал заказчик. А в проекте написано: крепить на болты. В общем, отыскать того, кто все же принял решение устанавливать умывальники, требующие пьедестала, без пьедестала не представляется возможным: все кивают друг на друга.

Устав от отговорок, Демешкевичи обратились в милицию с просьбой провести проверку, но там через некоторое время работы были прекращены: вопрос не в компетенции органов. Скоро будет год, как все случилось, а воз и ныне там.

Юрист советует

С 9 сентября 2013 года действует указ президента № 263 от 06.06.2013 «О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь» (данный указ не распространяется на договоры создания объектов долевого строительства, заключенные до 9 сентября 2013 года).

Указ содержит основные правовые гарантии для дольщиков, в частности возлагает обязанность по устранению выявленных в ходе строительства недостатков по договорам создания объектов долевого строительства на застройщика. Так, дольщик вправе предъявить застройщику требования, связанные с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства, по их устранению при условии, что такие недостатки выявлены в течение гарантийного срока.

Важно отметить, что к отношениям, вытекающим из договора создания объекта долевого строительства, применяется закон «О защите прав потребителей» и иное законодательство о защите прав потребителей в части, не противоречащей приведенному указу.

В силу закона потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования был безопасен для жизни и здоровья, а также не причинял вред имуществу потребителя.

Законодательство о защите прав потребителей применяется к конкретным товарам (работам, услугам), которые были использованы либо выполнены (оказаны) в процессе строительства объекта долевого строительства, исходя из стоимости таких товаров (работ, услуг) и их соответствия проектной документации.

Как следует из статьи 17 закона «О защите прав потребителей», если вследствие недостатков работы (услуги) жизни и здоровью потребителя причинен вред, он подлежит возмещению в полном объеме. Компенсация морального вреда как дополнительной ответственности предусмотрена статьей 18 закона «О защите прав потребителей».

Таким образом, учитывая приведенные требования закона, гражданин вправе обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении вреда к застройщику, если полагает, что установка умывальника была произведена некачественно и в нарушение проектной документации, что вследствие чего был причинен вред здоровью потребителя. Вопрос относительно качества произведенных работ в данном случае будет разрешен судом путем назначения и проведения соответствующей экспертизы (строительно-технической).

В силу закона бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, лежит на его исполнителе, а потребитель обязан доказать, что недостатки работы (услуги) возникли до их выполнения или по причинам, возникшим до этого момента.