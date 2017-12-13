Как выбрать долговечную и красивую рождественскую елку 13.12.2017, 12:50

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Но не стоит забывать, что зеленая красавица – лишь один из атрибутов праздника.

Ассортимент искусственных елок с каждым годом все больше. Как не заблудиться в декоративном лесу и выбрать безопасное, долговечное и, конечно, красивое дерево? В «колючих» нюансах разобралась команда сайта tam.by.

Из каких материалов изготавливают елки?

Бумажные. Самые дешевые елки делают из бумаги, обработанной специальной пропиткой. Выглядят они натурально, но загорится украшение даже от искры бенгальского огня. В белорусских магазинах вряд ли можно найти бумажные деревья. Их давно не продают. А если и наткнетесь на такое, лучше пройти мимо.

Литые. Литые искусственные елки самые прочные, но и самые дорогие. Каждую веточку отливают отдельно в специальной форме, затем готовые элементы собирают в красивое дерево. Оно выглядит действительно «как настоящее», служит 7-10 лет, изготавливается из качественных гипоаллергенных и огнеупорных материалов.

Поливинилхлорид (ПВХ). Елки из ПВХ – та самая золотая середина. Они и красивые, и не очень дорогие. Конечно, цена зависит от размеров дерева. Но широкий модельный ряд позволит выбрать то, что будет по карману. Зеленые красавицы из ПВХ служат долго, огнестойки и гипоаллергенны.

Но не стоит забывать, что качество поливинилхлорида может быть низким. Если его изготовили из вторсырья, то хвоя елки из некачественного ПВХ быстро помнется, начнет осыпаться, будет неприятно пахнуть даже при нагревании гирляндами.

На что обратить внимание при покупке искусственной елки?

Иголки. В елке – главное иголки. Чтобы протестировать качество колючек, надо их сжать или провести рукой против «роста». В идеале они тут же примут прежний вид.

Запах. Признак некачественного товара – неприятный едкий запах, который при нагревании только усилится. Дешевые елки часто пропитывают составом, реакция организма на который может быть самой непредсказуемой. Плюс химикаты легко загораются.

«Правильная» ель будет слегка пахнуть пластмассой, но дискомфорта это не доставит.

Огнеустойчивость. Самыми безопасными считаются деревья из ПВХ. Проверить огнеустойчивость колючего товара не сложно: попросите у продавца несколько иголок такого же качества и поднесите к ним зажигалку. Если загорелись, то лучше елку не покупать.

Внешний вид. Главное, чтобы внешне купленная елка была такой же, как на картинке. Часто под видом дорогой, качественной хвои продают ширпотреб. Поэтому специалисты советуют выбирать новогоднее дерево не в интернете, а вживую. Так можно быть уверенным, что товар соответствует заявленным характеристикам.

Еще одна уловка производителей – экономия на количестве материалов. Они могут быть действительно качественными, но тут веточек меньше, там лапки короче или иголки прорежены. Так, с миру по нитке, стоимость елки уменьшается, но и внешний вид лучше не становится.

Реквизиты продавца. Какой бы прописной ни была эта истина, реквизиты продавца должны быть указаны на его сайте. Если там только номера телефонов, то будет просто некому предъявить претензию и вернуть некачественный товар.

Как хранить искусственную елку?

Для начала нужно снять с елки все украшения, чтобы не деформировать ее. Затем важно правильно разобрать каркас. Стоит помнить: собирать елку лучше сверху вниз, а разбирать – снизу вверх.

Проще всего обходиться с деревом, которое складывается, как зонтик: ветки прижимаются к стволу. Достаточно сделать это и положить зеленую красавицу в картонную коробку.

С разборной конструкцией сложнее. Нужно отделить веточки от ствола, рассортировать их по размеру и положить в отдельную коробочку. Так будет проще собирать ее в следующем году.

Не рекомендуется складывать искусственные деревья в пакеты или заворачивать в пленку. Добросовестные производители изначально упаковывают товар в картонную коробку. Вот в ней и храните елку между праздниками. Главное, не класть ее на балкон и мансарду, не оставлять возле батарей и обогревателей. Лучше выбирать темные, недоступные для влаги и солнечных лучей места. Например, антресоли.

В среднем, качественная искусственная елка служит 7-10 лет. Правильный уход может продлить этот срок. Но не стоит забывать, что зеленая красавица – лишь один из атрибутов праздника.