Минчанин из общежития: Будет бунт! 10 13.12.2017, 13:13

27,155

«Государство для народа» продолжает выступать против рядовых белорусов.

Белорусский бюджет нуждается в новых финансовых вливаниях. И "государевы слуги" денно и нощно думают, где бы найти источники для этих вливаний. Желательно бесперебойные. И, как правило, ничего лучшего, как в очередной раз "обирать" самые уязвимые в плане личных доходов слои населения, им на ум не приходит.

В Беларуси пока не введен налог "на богатство", поэтому местные "олигархи" могут чувствовать себя абсолютно спокойно, пишет belaruspartisan.org.

Чего не скажешь о студентах, у которых забрали право на льготный проезд, чего не скажешь об инвалидах, учителях, воспитателях, которые вынуждены выживать за гроши.

И вот совсем недавно чиновники решили, что и те, кто живет в обычных белорусских общежитиях – жируют и должны еще больше поделиться с государством своими доходами. Раскошелиться жителям "общаг" придется, оплачивая коммунальные счета.

Сергей – молодой человек, арендующий у самого справедливого и "социально-ориентированного" белорусского государства квадратные метры, на которых он проживает с женой и маленьким ребенком. Вот что он рассказал.

- Недавно, возвращаясь, домой с работы, увидел на дверях общежития большое объявление. В нем сообщалось, что решением Мингорисполкома, которое было принято в сентябре этого года, утверждена инструкция "о порядке определения платы за пользования жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях".

Если коротко, то согласно этой инструкции, которая вступила в силу с конца ноября, все минские общежития разделены на три категории. К первой относятся те, где в блоке имеются отдельная кухня и санузел, ко второй, "общаги" с кухнями на этаже, а к третьей общежития, где кухни, душевые и санузлы – общего пользования.

Но и это еще не самое интересное. Начиная с декабря плата за государственные квадратные метры будет определяться размером базовой ставки в расчете на один квадратный метр, умноженной на коэффициент, "присвоенный" общежитию. У общежитий первой категории этот показатель составляет единицу, у "общаг" второй категории – 0,9, а для самой худшей категории общежитий, третьей, это значение равно 0,8.

Другими словами, это значит, что если раньше моя семья из трех человек, проживающая на 18 квадратных метрах платила около 40 рублей в месяц за право пользования этим помещением, то после нововведений, учитывая коэффициент 0,8, по всем подсчетам будет получаться 70-80 рублей.

- Общежитие, в котором вы проживаете, числится на балансе у одного из госпредприятий. Сообщали ли вам на работе об этих изменениях?

- В том то и дело что нет! Получается странная ситуация: жилье, которое предоставило мне государство – не моя личная собственность. Я не могу его ни приватизировать, ни подарить, ни оставить в наследство. По большому счету, на этих квадратных метрах – я никто. И проживаю там до тех пор, пока работаю в структуре этого предприятия. Поругаюсь с начальством, не дай Бог, получу инвалидность – меня же никто в общежитии не оставит, выгонят на улицу вместе с женой и ребенком. А коммунальные платежи за эти несчастные 18 метров по новым тарифам составят, как я уже сказал рублей 70-80. Приблизительно в такую сумму обходиться оплата месячной "коммуналки" в приватизированной минской квартире.

Где логика? Ситуация усугубляется еще и тем, что простому работяге, увидевшему это объявление, едва ли все сразу станет понятно: постичь формулы и цифры, рожденные "светлыми умами" наших чиновников, под силу далеко не каждому. К тому же, нас, тех, кто проживает в общежитиях, находящихся на балансе госпредприятий, как правило, ставят перед фактом, списывая "коммуналку" с банковской карточки автоматом.

Ближайшее такое списание произойдет до 20 декабря. Будет бунт! Будут десятки недовольных семей, правда, как у нас водится, возмущение, скорее всего не выйдет дальше кухонных стен. Потому что остаться без крыши над головой, выказывая свое недовольство, рискнет не каждый. Я знаю, что сейчас те, кто понял смысл этой ловушки, уже пишут письма руководству своих предприятий и в госорганы – реакции оттуда пока нет.

Чего добивается государство, увеличивая плату за не самые лучшие белорусские "общаги". Того, чтобы те, кто не потянет "коммуналку", вернулись в свои родные села да деревни? А вместо съехавших кто работать-то будет?...