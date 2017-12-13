Гомельская бургерная ответила российскому дизайнеру Лебедеву голосованием 13 13.12.2017, 13:19

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Гомельчане оценили скандальный логотип, предложенный российским дизайнером.

На протяжении двух недель в гомельской бургерной «Бургер Лофт» (та самая, которая в скором времени должна стать «Джоном Федором») опрашивали посетителей, стоит ли использовать логотип от студии Артемия Лебедева, рассказали CityDog.by в «Бургер Лофт».

На здании «Бургер Лофт» повесили баннер и лого студии Лебедева, на столах заведения разложили газеты с историей вопроса и каждому клиенту предлагали проголосовать в анкете «за» или «против».

– 83% высказались против логотипа Лебедева, 13% ответили «нормально, но не за такие деньги», и примерно 4% клиентов логотип понравился, – рассказали об итогах голосования в «Бургер Лофт».

Кафе «Бургер Лофт» работает в Гомеле по российской франшизе. Как рассказали в заведении, в скором времени планируется открыть несколько точек в городе и переименовать сеть в «Джон Федор». Для этого владельцы и заказали новое лого в Студии Артемия Лебедева.

Артемий считает лого одним из лучших за свою деятельность и говорит, что логотип оказался слишком прогрессивным для города, поэтому заказчик его не использовал, а «соссал». Заказчики ответили, что изображение никому не понравилось, и попросили студию отдать промежуточный вариант. Процесс создания лого – от задания заказчика до финального варианта – опубликован на сайте Студии Лебедева.