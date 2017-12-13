Президент Трамп подписал закон о запрете продукции «Лаборатории Касперского» 9 13.12.2017, 13:39

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Гражданские ведомства должны отказаться от российского программного обеспечения в течение 90 дней.

Гражданские и военные ведомства федерального правительства не смогут использовать программное обеспечение российской антивирусной фирмы, передает «Голос Америки».

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал закон, запрещающий использование продукции «Лаборатории Касперского» федеральным правительством. Подписание завершило многомесячные усилия по вытеснению московской антивирусной фирмы из федеральных ведомств в связи с обеспокоенностью, что компания уязвима для влияния Кремля.

Запрет является частью более широкого законодательства о расходах на оборонную политику, подписанного Трампом, и подкрепляет сентябрьскую директиву администрации Трампа в соответствии с которой гражданские ведомства должны отказаться от программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в течение 90 дней. Подписанный закон распространяется как на гражданские, так и на военные сети.

«Дело против “Лаборатории Касперского” хорошо задокументировано и крайне тревожное. Этот закон нужно было принять уже давно», – заявила сенатор-демократ Джин Шахин, которая возглавила кампанию в Конгрессе за удаление программ российской фирмы с правительственных компьютеров. Она добавила, что программное обеспечение компании представляет «серьезный риск» для национальной безопасности США.

«Лаборатория Касперского» неоднократно отрицала наличие связей с каким-либо правительством и заявляла, что не будет помогать никакому правительству в сфере кибершпионажа. В попытке развеять подозрения компания заявила в октябре, что готова представить исходный код своего программного обеспечения и будущие обновления на проверку независимым экспертам.

Представители США встретили этот шаг с одобрением, но заявили, что его недостаточно.

Во вторник старший представитель министерства внутренней безопасности по вопросам кибербезопасности Кристофер Кребс заявил журналистам, что почти все правительственные ведомства полностью удалили продукты «Лаборатории Касперского» из своих сетей в соответствии с сентябрьским распоряжением.

Официальный ответ компании не содержит информации, способной изменить мнение администрации о «Лаборатории Касперского», заявил Кребс.