Топ рождественских фильмов, которые поднимут настроение 10 13.12.2017, 13:59

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Лучшим сопровождением к праздничному приготовлению станет хорошее рождественское кино.

24tv.ua подготовили для вас истории, наполненные уютом, любовью и радостью.

Список рождественских фильмов:

"Один дома"

Первое место занимает фильм, который запал в сердца миллионов людей. История, которую смотрели тысячи раз и продолжают пересматривать ежегодно.

Американское семейство отправляется в путешествие из Чикаго в Европу. Собираясь в тур, родители забывают собственного ребенка дома. Сначала Кевин наслаждался одиночеством в доме, однако вскоре ему пришлось столкнуться с двумя грабителями. Несмотря на все события, малыш не растерялся.

"Да, возможно"

Никогда не поздно вернуть утраченное и вновь почувствовать счастье. Папочке из Нью-Йорка слегка за 30 лет. Развод Уилла Хейса в самом разгаре. Десятилетняя дочь Майя расспрашивает отца об отношениях до брака. Это фильм про три романа, три разбитых сердца. Девочка собирает все кусочки головоломки в единое целое. Майя решает, что любовь простой не бывает. А папа Уилл понимает, что в сердечных делах никогда не поздно рисковать.

"Отдых по обмену"

Корреспондент Айрис уже три года влюблена в коллегу Джаспера, который работает вместе с ней в редакции. Однако он не отвечает на чувства журналистки взаимностью, более того – собирается жениться на другой. Разочарованная Айрис решилась на необычную для нее авантюру, а именно обменяться домами с незнакомым человеком, чтобы разрядить обстановку. Корреспондент находит соратницу в сети, которую зовут Аманда. Айрис отправляется в огромный американский коттедж, а Аманда в небольшой британский домик.

"Добро пожаловать или соседям вход воспрещен"

В небольшом североамериканском городке каждый житель желает как можно ярче украсить собственное жилище. Один из жителей очень хочет украсить дом иллюминацией, сияние которой будет видно из космоса. Между соседями начинается настоящая битва за лидерство. Сможет ли магия Рождества примирить противостояние – увидите в фильме "Добро пожаловать или соседям вход воспрещен".

"Санта из Майами"

В Елочном замке проживает Король Клаус XX, больше известный как Санта, и его жена Карлотта. До Рождества остались считанные дни. Стареющий король должен успеть передать свой трон и магическую силу наследнику кронпринцу Нику Санта Клаусу. Однако наследник и не думает возвращаться домой. Он проживает в доме на берегу океана и каждую ночь гуляет в ночных клубах. Нику не нужны рождественские хлопоты. Он не готов променять роскошную жизнь на красный костюм и родительский мешок с подарками. Спасти Рождество может только чудо...

"В погоне за Рождеством"

"В погоне за Рождеством" – веселая рождественская комедия для семейного просмотра. С тех пор, как бывшая жена разбила сердце Джеку на праздники, он отменил для себя Рождество. Однако рождественские духи уже готовы заняться новым Скруджем. Удастся ли им изменить современного холостяка – узнаете во время просмотра фильма.

"Книга желаний"

На рождественские праздники осуществляются все желания. Семейный фильм "Книга желаний" рассказывает о двух девушках с разным достатком. Бритен – дочь богатых, но постоянно занятых родителей, и Рэйчел – сирота, работающая на конюшне. Девочки одновременно загадывают желания. Неожиданно для себя они оказываются в чужом теле...

"Рождественское ограбление"

Семейная комедия "Рождественское ограбление" (другое название "Рождественские проделки") согреет в один из снежных вечеров. Кейт – профессиональный грабитель. На ее счету множество дерзких ограблений. Однако все увенчались фиаско. Девушка понимает, что грабитель из нее никудышный и устраивается няней собственных племянников. В один момент Кейт решает, прежде чем уйти на отдых, нужно провести еще одно, на этот раз последнее, рождественское ограбление.

"Чудеса на Новый год"

"Чудеса на Новый год" – одна из самых неожиданных мелодрам, снятая в жанре комедии. Главный герой фильма Ричард с детства мечтал быть фокусником. Забыв о детском желании, он стал менеджером, который должен жениться на дочери владельца компании. Под Рождество он едет на помолвку к родителям своей будущей жены. По дороге попадает в ряд самых невероятных, но смешных и трогательных ситуаций.

"Подарок на Рождество"

Трудоголик-отец постоянно опаздывает на семейные мероприятия. Говард Лэнгстон не уделяет времени ни сыну, ни жене. В канун Рождества вместо того, чтобы заботиться о подарках и приготовлениях к празднику, проводит очередной вечер в офисе. Говард вспоминает об обещании сыну – игрушке Турбомена. Озабоченный отец отправляется в погоню за подарком. Оказывается, что игрушек почти не осталось, желающих приобрести Турбомена оказалось больше, чем ожидалось. Удалось ли папе исправиться и порадовать сына желанным подарком – узнаете в фильме "Подарок на Рождество".

"Кудряшка Сью"

Маленькая девочка Сью уже давно покорила миллионы сердец искренностью и невероятно красивым кудрявыми волосами. Несмотря на то, что в фильме нет Санта Клауса, подарков и оленей, его частенько показывают на рождественские праздники. Этот фильм о двух бездомных Билли и его девятилетней дочери Сью. Однажды Билл инсценирует ДТП, притворяясь, что его сбила машина. Водителем оказывается адвокат по разводам Грей Эллисон – незамужняя и успешная женщина. Грей в качестве извинения угощает Билла и Сью ужином.

Вскоре на той же подземной парковке Грей снова сбивает их, это раз по-настоящему. Из чувства вины она забирает Билла и Сью в собственный дом. Этот факт сильно злит ее бойфренда Уолкера. По его мнению, Грей не должна была позволять бездомным манипулировать собой, а должна была оставить их на улице. Для Билли, Грей и Сью начинается новая жизнь. Фильм напоминает нам о человеческих ценностях и учит искренне влюбляться.

"Плохой Санта 2"

Главный герой Уолли несколько лет провел за решеткой, и когда наконец-таки вышел, то понял, что у него совсем ничего нет. Он сделал несколько попыток самоубийства, однако ни одна из них не сработала. Накануне Рождества друзья Вилла рассказывают об афере на два миллиона. Парень понимая, что этих средств ему хватит до конца жизни, соглашается на ограбление. Он не учитывает тот факт, что деньги предназначены для маленьких детей, которые ждут свои подарки от Санты. Сам Уилл еще совсем не знает, чем для него обернется эта, казалось бы, обычное дело.