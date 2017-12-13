Денис Ивашин: Танки и пушки из РФ появятся на белорусских военных базах 9 13.12.2017, 14:06

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Денис Ивашин

Фото: «Белсат»

Беларусь и Россия начинают более серьезно готовиться к будущей войне с Западом.

Журналист и редактор белорусской службы сайта InformNapalm Денис Ивашин считает, что информация о танках и пушках, которые в 2018 году Россия завезет на белорусские склады, не является фейком, передает «Радыё Рацыя».

По словам Дениса Ивашина, проект программы «союзного государства» «О совершенствовании объектов военной инфраструктуры» касается в первую очередь российских авиабаз на территории Беларуси:

- В документе, который был одобрен правительством Беларуси, ведется речь именно о выделении определенной суммы на совершенствование военной инфраструктуры, именно для единой региональной группировки вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. Там ведется речь о выделении денег на амортизацию, на ремонт, восстановление, прежде всего авиационных военных баз на территории Беларуси. Я более чем убежден, что речь идет о 61-й смешанной авиабазе в Барановичах и вполне возможно о военном аэродроме в Бобруйске.

По словам Дениса Ивашина, эти российские военные объекты были задействованы в 2014 году во время российской агрессии в Украину. Именно на них находились истребители СУ-27 и самолет радиолокационной разведки А-50 воздушно-космических войск России, осуществляющий разведку над украинской территорией.