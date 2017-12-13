Степан Демура: Путина начали «сливать» 12 13.12.2017, 14:26

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Степан Демура

Правитель РФ упустил шанс отойти от дел и «радоваться жизни».

Российский финансовый и биржевой аналитик, экономист, бывший обозреватель и ведущий телеканала РБК и радио Finam FM Степан Демура во время проведения курса семинаров в Москве в начале декабря рас сказал, что определенно по всем показателям как политической, так и экономической активности, Россию Запад решил сливать, пишет rusjev.net.

При этом попытки шантажа Запада с помощь мирового терроризма провалились. И рубль скорее всего положат уже до конца года, по мнению аналитика. В планах не только положить экономику России, но и забрать у нее право вето в ООН. Попытка сделать из России большую «Северную Корею» у Путина по мнению Демуры провалится. Ждать обвала России осталось не долго, считает аналитик.

В одном из своих последних интервью Степан Демура подводя итоги последних лет говорит о том, россияне, вместе с Путиным «плохо понимают, куда вляпались».

В частности, он акцентировал внимание на том, что страна должна измениться, имея в виду политическую и экономическую составляющую. Вы либо меняетесь, либо становитесь неконкурентоспособными. Если ваша политическая и экономическая модели неконкурентоспособны, то вас просто сожрут. И сакральность не поможет, говорит эксперт.

Чтобы проиллюстрировать разницу между Россией и западом, эксперт советует посмотреть в YOUTUBE ролики компании «Boston Dynamics», занимающейся строительством роботов и сравнить его с тем же роботом Рогозина, который Демура характеризовал как – «радиоуправляемую фигню на китайском квадроцикле».

«Трамп серьезный человек, миллиардер. У него есть свое виденье мира и место Америки в мире и то, что происходит в стране. При этом надо понимать, что Трамп — это шоумен, и ведет себя соответственно. Известный трейдер отметил, что он не стал бы анализировать слова Трампа, а смотрел бы на действия. Будут действия, будет результат», – говорит эксперт и этот результат Путину очень не понравится. Говоря о российском президенте и его окружении, Демура иронизирует, говоря, что «эти люди не понимают, во что вляпались».

Степан Демура также считает, что до вторжения в Украину у Путина был шанс не доводить ситуацию до кризиса, нужно было «провести олимпиаду и радоваться жизни со внуками». Также Демура подтвердил скорый рост курса доллара в России в 2018 году до «астрономических масштабов». От 100 до 150 рублей за доллар США, считает Демура в начале года.