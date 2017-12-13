Самые перспективные хоккеисты Беларуси, которых вы еще не знаете 1 13.12.2017, 14:36

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Этих парней еще задрафтуют в НХЛ и это случится только через пару лет.

«Речь пойдет о белорусских хоккеистах урожая поздней осени 2000 года и 2001 года рождения.

Добро пожаловать в двадцать первый век! Они не помнят Солт-Лейк-Сити и доллар по две тысячи — и слава богу!», - пишет karaga.by.

10. Даниил Мартынов (форвард, «Беларусь U17», Высшая лига, 2001)

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Работящий центр: выиграть вбрасывание, протащить шайбу, отдать пас. Нежадный, цепкий в меньшинстве. Отличный материал для хорошего игрока третьего звена.

9. Антон Седов (защитник, «Беларусь U17», Высшая лига, 2001)

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Интересный защитник. Ничего запредельного, но всего понемногу: первый пас, неплохие руки, помощь в атаке, блокирование бросков. Продолжаем наблюдение.

8. Данила Паливко (защитник, «Беларусь U17», Высшая лига, 2001)

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Черноок? Шелег? Заламай? Фальковский?

Новый защитник-столб из Новополоцка, в руках которого сотворить свою судьбу и выделиться из этого ряда. Задрафтовать его смогут не раньше 2020 года (ноябрь 2001 года рождения), а вот рулить большинством в U17 и иногда хорошо прикладывать соперников он умеет и сейчас.

7. Егор Буяльский (форвард, «Беларусь U17», Высшая лига, 2001)

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Талант Егора в том, что он видит партнеров, временами их ищет и даже иногда их находит. Правый хват, неплохой бросок. Отлично проявил себя в начале ноября на Кубке президентского спортивного клуба, где был признан лучшим форвардом турнира.

6. Павел Денисов (защитник, «Беларусь U17», Высшая лига, 2001)

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Крепкий защитник, который играет, а не выдумывает. Все просто и со вкусом. При этой простоте — неплохое по технике катание, хотя скорость не в топах, и отличный контроль шайбы. Благодаря этому Павел может как успокоить игру в своей зоне, так и четко патрулировать чужую «синюю» в большинстве.

При возможности старается играть в тело. Своей старательностью и надежностью убеждает нас в том, что растет командный игрок.

5. Владимир Алистров (форвард, «Беларусь U17», Высшая лига, 2001)

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Владимир словно достиг вершины детского хоккея, где все можно сделать одному. И таким образом Алистров забрался в топ-3 бомбардиров «вышки». Скоростной форвард достойных для своего возраста габаритов, способен в одиночку обвести всю команду соперника или потерять шайбу сразу же. Просматриваются проблески хорошего плеймейкера — может рулить большинством, вплоть до того, что вложит шайбу в клюшку партнеру, которому останется только перенаправить ее в пустые ворота.

Эти же руки успешно помогают ему разбираться в быстрых отрывах и прочих тусовках с чужим вратарем, когда никто больше не мешает.

В общем, если с шайбой на крюке Алистров уже сейчас может играть в экстралиге, то игре без нее еще стоит подучиться. Очень интересный проспект, который может как быстро пойти на повышение, так и продолжать набирать по 9 очков за матч с «Бобруйском» и по нулям с лидерами «вышки».

4. Даниил Степанов (форвард, «Беларусь U18», Высшая лига, 2001)

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Юркий и цепкий форвард, который не стесняется горячих зон, несмотря на то, что по определению не может доминировать на пятаке. Старается использовать любую возможность для броска.

Довольно техничный, но голова не всегда успевает за руками и ногами, некоторые решения принимаются поспешно. Перспективный энерджайзер.

3. Владислав Колячонок (защитник, «Беларусь U18», Высшая лига, 2001)

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Защитник с левым хватом и правильным пониманием игры — читает ее, чувствует моменты для подключения в атаку. Хороший бросок, в том числе, с дальней дистанции. Часто приходится противостоять более мощным форвардам, но Владислав может встречать их не менее мощно, от души.

2. Владислав Барковский (защитник, «Юность Минск», Экстралига, 2001)

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«Один из главных ньюсмейкеров хоккейного межсезонья», — так бы мы его назвали, если бы к этому действительно был большой интерес в стране. В любом случае, свою долю внимания Барковский получил после того, как успешно прошел просмотр в составе взрослой «Юности».

Мобильный защитник с левым хватом, который, хоть и не всегда, но получает много игрового времени, а еще успевает иногда отличаться полезными действиями. Лишь раз в карьере в экстралиге закончил матч в минусе и это было совсем не так давно — 27 ноября в Молодечно. Когда судьба заносит в «Юниор» — неплохо рулит большинством и стабильно набирает очки, причем с лидерами «вышки».

1. Илья Усов (форвард, «Салисбери Скул», USHS, 2001)

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Крепкий и быстрый форвард, который благодаря скорости и умению обращаться с шайбой стягивает на себя соперников и тем самым освобождает пространство для партнеров. Хороший бросок и не гнушается силовой борьбы. В своей зоне нередко на прямых ногах — но это классика.

Интересный проспект в далекой от нас лиге, но вот-вот наступит тот момент, когда все станет заметным. Тем более, вроде Илью ждут и клуб USHL «Блумингтон Тандер» и «Принс Альберт Райдерз» из WHL. Не говоря о команде университета Коннектикута в NCAA, если белорус выберет эту дорогу, с которой, судя по всему, достигнута предварительная договоренность.

Honorable mention: Игнат Белов, Алексей Котеловский, Евгений Оксентюк, Олег Качеловский, Артем Шумейко, Алексей Протас, Матвей Курилович.