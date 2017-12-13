Андрей Комлик-Яматин: Коллеги сказали, что не верят ни в какие фильмы 13.12.2017, 14:41

Андрей Комлик-Яматин

Патриот рассказал, как солидарность белорусов помогла ему преодолеть все трудности.

Патриота Андрея Комлика-Яматина задержали вечером 21 марта возле подъезда своего дома, когда он возвращался от родителей. Провел за решеткой 101 день, передает «Радыё Свабода»:

К власти я и раньше был критически настроен. А теперь... Озлобленность появилась какая-то. На следственные органы. За то, что со мной сделали и с моей семьей. Это была довольно серьезная жизненная школа. Не знаю только, хороший это был урок или не очень. Но все это опыт. Если он тебя не убил, то сделал сильнее.

Я работаю на моторном заводе, термистов, как и прежде, на Ваупшасова. Рамесьництвам еще немного занимаюсь, выпускаем одежду различных стилей. В этом плане ничего не изменилось. Единственное, сейчас есть трудности, связанные с тем, что мне до сих пор не вернули компьютер. Там у меня необходимая для работы с одеждой информация. Но теперь вернут, надеюсь.

На заводе ко мне по-человечески отнеслись. Никто не предлагал уволиться. Я там уже 10 лет работаю, все меня знают давно. Люди нормальные там, простые ребята. Поддерживали меня. Говорили, что не верят во все эти фильмы.

Честно говоря, я не мог себе представить, что вот такие вещи со мной произойдут. Что уголовное дело будет, задержания, все это. Я с 2006 года в акциях оппозиции не участвую, ничего такого не делаю. Единственное, что развивать белорусский традиционную культуру. То есть выбрал другой путь деятельности, развития, влияния на национальные взгляды в стране. Не сказал бы, что это что-то радикальное.

Отношения с родными и близкими изменились. Есть вещи, которые я пересмотрел. Раньше не понимал чего-то важного, а эти события позволили понять. Раньше я больше конфликтный был с родными. Все должно было быть по-моему. Теперь я стал более демократично относится к семейной жизни. Мне так кажется, по крайней мере. Тюрьма сделала меня более демократичным.

Много новых друзей появилось в семье. Из старых кто ближайшее стал, кто отдалился. Были люди, которых я считал довольно близкими, а они ко всей ситуации отнеслись не очень приятно. То ли они боялись чего-то, или еще что.

Уехать? Пока не думал. У меня раньше была возможность уехать из Беларуси. Но решил жить здесь, развивать здесь свое дело. Страх за себя и семью есть, конечно. Но страх - такая вещь, которую нужно преодолевать. Принять, преодолеть, избавиться от него и надеяться на лучшее всегда. Не думаю, что ситуация с моим арестом повторится. Даже если начнутся новые протесты, то потребуются новые фигуры. Надеюсь, что бомба дважды в одну воронку не падает. Возможно, где-то у кого-то напротив моей фамилии будет стоять галочка. Но надеюсь, что оставят меня в покое.

«Дело патриотов» началось в марте накануне Дня Воли.

21 марта Лукашенко заявил, что задержано «несколько десятков боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием» в Беларуси и за рубежом, а также готовили провокации. Начались задержания.

В итоге были по «дело патриотов»проходило 35 человек. Из них 20 обвинялись еще и по статье о «незаконном вооруженном формировании».

Среди задержанных оказались действующие и бывшие сотрудники погранвойск, Вооруженных сил, МЧС и Внутренних войск. В прошлом некоторые из них - активисты незарегистрированного спортивно-патриотического клуба «Белый легион» (прекратил деятельность 15 лет назад) и официального клуба «Патриот» для подростков в Бобруйске. Еще несколько человек - активисты «Молодого фронта» и Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада).

Государственные телеканалы показали кадры обысков и как «изымалось оружие».

Уточнялось, что дело началось с письма некой «фрау А.» на имя Лукашенко: гражданка Германии с белорусскими корнями сообщила о готовящихся «провокациях» на 25 марта в Минске.

В пропагандистских фильмах и сюжетах на БТ «главными организаторами» назывались лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, лидеры гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников и Дмитрий Бондаренко, и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Несмотря на то, что дело получило резонанс, официально его комментировали редко.

В июне патриотов постепенно выпустили из СИЗО под подписку о невыезде и неразглашении. С некоторых и вовсе сняли обвинения. Но расследование продолжилось.