Эксперт: Для ослабления рубля появились новые причины 5 13.12.2017, 14:49

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Валюта в обменниках может скоро закончится.

Жанна Кулакова, финансовый консультант компании «ТелеТрейдБел», объясняет, что происходило с валютами на прошлой неделе, и дает прогноз на следующую:

- Белорусский рубль продолжает слабеть. За последнюю неделю национальная валюта потеряла к корзине 0,2%. При этом курс доллара вырос на 0,5%, до 2,0330, евро подорожал на 0,05%, до 2,3973, а российский рубль - на 0,1%, до 3,4336. Как видим, белорусский рубль вновь упал ко всем трем иностранным валютам.

На прошлой неделе мы предположили, что в ноябре национальная валюта слабела в основном из-за внутренних факторов. А теперь получили этому подтверждение - по последним данным Национального банка, в ноябре на внутреннем рынке впервые за год был зафиксирован дефицит иностранной валюты. Предприятия заметно нарастили покупки, а население, наоборот, снизило продажи. В результате совокупная чистая покупка иностранной валюты составила 135 млн. долларов. По закону спроса и предложения такое положение вещей должно было привести к ослаблению рубля. Так и получилось.

Говорить о тенденции пока преждевременно - один месяц в году еще не показатель. Но статистика говорит о том, что уже в августе и сентябре внутренний рынок был буквально в одном шаге от дефицита иностранной валюты. Так что ноябрьский чистый спрос не выглядит случайностью, но назревал несколько месяцев.

Так или иначе, дефицит иностранной валюты создает предпосылки для ослабления белорусского рубля, и если он будет сохраняться, темпы падения национальной валюты могут ускориться. Велика вероятность, что курсы валют в наших обменниках в ближайшее время будут постепенно расти.