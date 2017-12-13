Рождество по-радзивилловски 1 13.12.2017, 15:12

1,440

Пять причин, почему стоит навестить Несвиж в рождественские и новогодние выходные.

Музей-заповедник «Несвиж», подтверждая статус визитной карточки Беларуси, не устает удивлять гостей интересными программами и мероприятиями, приуроченными к праздникам и торжественным датам, пишет kp.by.

Рождество и Новый, 2018 год не стали исключением. Понимая, что в современном мире музей не может привлечь публику одним лишь статичным показом своих экспозиций, несвижские музейщики придумывают, как оживить историю для своих гостей. Итак, мы составили для вас список из пяти причин, почему стоит хотя бы один из выходных дней в рождественские и новогодние праздники посвятить поездке в самый волшебный и загадочный музей Беларуси.

1. Рождественские дни у Радзивиллов - 23, 24, 25, 30, 31 декабря 2017 года.

В преддверии новогодних праздников гостей музея-заповедника «Несвиж» ожидает увлекательная программа, приятные сюрпризы и рождественская атмосфера. Дворец наполнится возвышенной рождественской музыкой прошлых эпох, запахом еловых веток и угощений, смехом и сюрпризами.

В центральном дворе у главной дворцовой ели достопочтенных гостей встретит косолапый воспитанник Сморгонской медвежьей академии, любимый персонаж взрослых и детей, а в самом дворце - княжеская семья во главе с князем Михаилом Казимиром Радзивиллом Рыбонькой с женой и детьми, а также с музыкантом Шретером из Несвижской капеллы поздравят гостей музыкальным сюрпризом. Для самых маленьких будет организована детская творческая мастерская, где малыши смогут своими руками под руководством опытных мастеров изготовить памятный сувенир и забрать его с собой.

2. Новый год во дворце Радзивиллов - 2 - 8 и 13 - 14 января 2018 года.

2018 год, как никакой другой, насыщен памятными датами. 500 лет назад Радзивиллы впервые получили титул князей Священной Римской империи. 435 лет прошло с начала строительства Несвижского замка. Наконец, 25 лет назад был создан музей-заповедник “Несвиж”! Каждое событие заслуживает того, чтобы его достойно отметили в стенах бывшей княжеской резиденции, которая сегодня открыта для всех желающих приобщиться к славному прошлому нашей страны.

В первые январские дни гостей музея ожидает увлекательное историческое путешествие в разные эпохи. Проходя по залам и комнатам дворца, они последовательно попадут в XVII, XVIII и XIX вв., где встретятся с представителями княжеской семьи - Николаем Христофором Радзивиллом Сироткой, Михаилом Казимиром Радзивиллом Рыбонькой и Антонием Вильгельмом Радзивиллом. Хотя все они жили и действовали в разные времена, всех этих мужчин объединяет одно: они неоднократно брали в руки оружие. Им приходилось участвовать в битвах, планировать военные кампании, укреплять резиденции, испытывать радость побед и горечь поражений. Именно такие собеседники могут рассказать то, о чем вряд ли услышишь на обычной экскурсии.

3. Традиционный квест «Тайны и загадки дворца Радзивиллов» - 3 января.

Те, кто приедет в Несвиж 3 января, смогут принять участие в увлекательном квесте. Гостей ждет встреча с музыкантами, актерами и танцорами Музыкального дома «Классика». Квест «Тайны и загадки дворца Радзивиллов» - это практически единственная возможность побывать в закрытых для туристов местах комплекса. Например, спуститься в подземелья, заглянуть за закрытые двери и найти отгадки давних времен, чтобы перейти на новый уровень игры. Билеты можно приобрести заранее на сайте kvitki.by или в день проведения квеста в кассах музея.

4. Волшебный сувенирный магазин «Креденс».

Вам приходилось бывать в маленьких западноевропейских лавках накануне Рождества? Тогда вы не понаслышке знаете, какая сказочная атмосфера царит там в это время года. Кажется, что сам рождественский дух оживает здесь и дарит ощущение волшебного праздника. Теперь необязательно ехать в Англию или Германию, чтобы прикоснуться к этому волшебству. Прямо в подземелье Несвижского дворца в этом году начал работу магазин сувенирных товаров «Креденс». Здесь есть все, что нужно для встречи Рождества и Нового года: изысканная посуда из стекла и фарфора, елочные украшения, сладости, согревающие напитки, а главное - атмосфера сказочности и теплого, уютного волшебства.

5. Детский образовательный центр и детское кафе «Салодкая батлейка».

Новый год - в первую очередь детский праздник, поэтому маленькие посетители, безусловно, самые желанные гости музея. Кому из нас не хотелось увидеть в детстве самого настоящего князя или княгиню, прикоснуться к истории, которая словно ожила на глазах и сошла со страниц детских книжек и кадров исторических фильмов? Впечатлений хватит надолго! Ну а после пережитых эмоций стоит как следует подкрепиться, и для этого прекрасно подойдет детское кафе, открытое для маленьких гостей Несвижа. Тут можно попробовать фирменные сладости и коктейли, совершенно бесплатно поиграть в игровой комнате и посмотреть на уникальную коллекцию настоящих старинных детских игрушек.

А если вы решили остаться в Несвиже больше чем на сутки, к вашим услугам музей предлагает комфортабельный коттедж, в котором есть все для спокойного и размеренного отдыха. Он подойдет как компаниям, которые хотят посвятить радзивилловскому городу больше времени, чем получается в случае стандартной экскурсионной программы, так и семьям с детьми, пожелавшим в спокойной обстановке отдохнуть перед обратной дорогой после насыщенного приключениями дня.