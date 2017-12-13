Лукашенко: Каких вам еще денег не хватает? 25 13.12.2017, 15:23

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Диктатор рассказал о финансировании науки.

Во время встречи с учеными Лукашенко поднял вопрос о финансировании науки. Деньги, сказал правитель, будут тогда, когда будет результат. Об этом он заявил на пленарном заседании II Съезда ученых Беларуси, пишет tut.by.

— Не будет результата, не будет денег, — подчеркнул диктатор, отметив, что наука не должна быть в стороне от решения важных проблем. — Мы не настолько богаты, чтобы тратить ресурсы на бесплодную деятельность. Пустоцветы никому не нужны. […] Наверное, в этом здании есть те, кто захочет мне возразить: «Бюджетное финансирование науки недостаточно». Отвечу: мы все прекрасно понимаем, что государство выделяет на нужды науки ровно столько, сколько может себе позволить.

По словам правителя, во всем мире научные организации используют собственные ресурсы, активно привлекают средства предприятий, инвесторов, венчурных фондов. У нас же доля средств организаций на исследования и разработки всего около четверти. С 2007 года она снизилась более чем на 14%.

Лукашенко сказал, что при всех жалобах ученых ежегодно огромные деньги «у нас не осваиваются».

— Каких вам еще денег не хватает? — обратился к ученым диктатор. — Они же лежат, возьмите их. А ведь еще недавно вы меня уговаривали, что новый порядок формирования и использования этих фондов позволит кардинально улучшить ситуацию. Я вас послушал и принял решение, но пока результата не вижу.

То же касается и вопросов венчурного финансирования, отметил Лукашенко.

— Здесь сказывается недостаточная активность, конечно же, и органов государственного управления. Может быть, и волокита какая-то была, — продолжил правитель. — Однако не только бюрократические препоны мешают делать, но и недостаток действительно значимых проектов, прорывных разработок и предложений от самих ученых. […] Пусть встанут те ученые, которые были привлечены к ракетостроению в стране. Пусть встанут и скажут, что у них не хватало средств. Был проект, были толковые предложения — и мы приняли их предложения.

Диктатор подчеркнул, что наука и сама должна зарабатывать. Он призвал ученых предлагать свои проекты.

— Мы вам поможем финансово, — сказал правитель. — […] Я только один пример приведу. Недавно очень близкая нам страна — Китайская Народная Республика — предоставила нам огромный кредит. Больше 15 миллиардов. Лет, наверное, за семь освоили эти деньги. А это льготные кредиты. Никто нам дешевле кредиты не предоставлял, даже Россия. Берите, осваивайте. Тишина. Значит, нет идей и нет проектов. А на нет и суда нет.