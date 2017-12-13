Мирослав Лозовский: Удивилcя, что столько людей предложило помощь 13.12.2017, 15:43

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Мирослав Лозовский

Патриот рассказал, как изменилась его жизнь после сфабрикованного дела.

Патриот Мирослав Лозовский был задержан посреди улицы в собственном автомобиле вечером 21 марта. Провел за решеткой 102 дня, передает «Радыё Свабода».

- Я не мог себе представить, что такое возможно. Помню, как 21 марта днем смотрел эти заявления Лукашенко о задержании банды боевиков, оружие. Тогда и представить себе не мог, что это анонс про меня. Неожиданно это все происходило. Как задержание, так и освобождение, и закрытие дела. Что это было?.

Знакомый мне позвонил и сказал, что в интернете пишут о закрытии дела. Была огромная неожиданность. Много аналитики было, много политологи писали о «мягком варианте» будущего суда. Но никто не прогнозировал закрытия дела. Говорили, что могут быть условные сроки. Никто не верил в то, что такое громкое дело могут взять и закрыть. Но вот чудо произошло, спасибо всем, кто был причастен.

Честно говоря, я не считал, сколько дней за решеткой провел. Выпускали меня последним. Получается, я больше всех отсидел. Но день-два - это же можно не считать. Я как работал до задержания в издательстве «Библиотеку», так и работаю.

Слава Богу, что директор за время моей отсидки не уволили. Я вышел и продолжаю заниматься тем, чем занимался. Правда, в начале было осторожное отношение со стороны других людей, клиентов. Работа с живыми людьми. Что-то такое определенное ощущалось. Но теперь все хорошо. Все старые контакты восстановлены, все прекрасно. Никто из тех, с кем работал, не отворачивается. Женился после освобождения. 8 сентября у нас со Светланой была свадьба.

Наша задержание, содержание под стражей сильно отразилось на родных и близких. Предложение Светлане я давно делал, еще до марта. Она все как-то колебалась, мы откладывали это. А тут вот все это случилось, куда было дальше тянуть.

Отношения с родными, с друзьями если и изменились после задержания, то только в лучшую сторону. Много знакомых было, с которыми мы редко поддерживали отношения, а после того как я попал в СИЗО, они мобилизовались.

Я, честно говоря, не думал, что столько людей предлагает помощь. Люди сами выходили на связь, спрашивали, чем могут помочь. Такие вещи не забываются. У соседей по дому была осторожность в начале - сразу, как меня освободили. Вот, террорист. Но сейчас все хорошо. Говорят, что с самого начала знали, что я хороший. Надеюсь, что все закончилось.

Не хожу ночью по улицам оглядываясь. Уезжать из Беларуси я точно не буду. Этого не планирую и даже не думаю на эту тему. Боюсь, что за мной снова придут? Гарантировать никто ничего не может».

«Дело патриотов» началось в марте накануне Дня Воли.

21 марта Лукашенко заявил, что задержано «несколько десятков боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием» в Беларуси и за рубежом, а также готовили провокации. Начались задержания.

В итоге были по «дело патриотов»проходило 35 человек. Из них 20 обвинялись еще и по статье о «незаконном вооруженном формировании».

Среди задержанных оказались действующие и бывшие сотрудники погранвойск, Вооруженных сил, МЧС и Внутренних войск. В прошлом некоторые из них - активисты незарегистрированного спортивно-патриотического клуба «Белый легион» (прекратил деятельность 15 лет назад) и официального клуба «Патриот» для подростков в Бобруйске. Еще несколько человек - активисты «Молодого фронта» и Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада).

Государственные телеканалы показали кадры обысков и как «изымалось оружие».

Уточнялось, что дело началось с письма некой «фрау А.» на имя Лукашенко: гражданка Германии с белорусскими корнями сообщила о готовящихся «провокациях» на 25 марта в Минске.

В пропагандистских фильмах и сюжетах на БТ «главными организаторами» назывались лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, лидеры гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников и Дмитрий Бондаренко, и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Несмотря на то, что дело получило резонанс, официально его комментировали редко.

В июне патриотов постепенно выпустили из СИЗО под подписку о невыезде и неразглашении. С некоторых и вовсе сняли обвинения. Но расследование продолжилось.