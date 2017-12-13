Мать сбежавшего подростка: В Могилевском спецучилище – дедовщина 7 13.12.2017, 15:52

2,323

Фото: Анжелика Василевская / TUT.BY

Стали известны новые подробности о том, почему шестеро парней бежали из СПТУ.

Расследование уголовного дела за превышение служебных полномочий в отношении директора и его заместителя спецучилища № 2 в Могилеве продолжается. А подростки, по подозрению в избиении которых и задержали руководителей, дают показания и открыто общаются по телефону с родителями. «Сын радуется, что теперь они не боятся говорить как есть. Потому что теперь это разрешено — все все знают», — рассказала tut.by мать 16-летнего Тимофея, еще одного участника побега из СПТУ.

26 ноября шестеро парней убежали из закрытого СПТУ № 2. Их нашли и вернули в учреждение, а после, по словам матери одного из сбежавших, избили. Один из парней получил перелом позвоночника и до сих пор находится в больнице. В отношении директора спецучилища и его заместителя возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий. Мужчины задержаны и заключены под стражу.

О побеге могилевчанка Наталья узнала первой из родителей — к ней домой вечером 26 ноября пришли сотрудники училища, рассказала женщина. Она была дома с детьми — женщина воспитывает еще троих.

— Они [сотрудники училища], видимо, думали, что Тимофей приведет ребят к нам домой. Вели себя эти люди агрессивно, в их словах я услышала угрозу. Они говорили, что «припомнят все хорошее» беглецам, когда их поймают, — вспоминает мать.

О том, что ребят поймали, ей сообщили по телефону. На следующий день в 10.00 она была уже в училище, но встретиться с сыном ей не дали.

— Я сразу почувствовала, что что-то не так. Во-первых, у меня телефон забрали перед тем, как я в родительскую комнату зашла, хотя раньше такого не было — у меня маленький ребенок, я всегда на связи. Во-вторых, Алла Валентиновна (Дикова — замдиректора по воспитательной работе. — TUT.BY) мне час рассказывала, как с детьми тут, мол, хорошо обращаются. А на вопрос, почему я не могу увидеть сына, ответила, что беглецы будут в карантине: мол, мало ли какую заразу принесли после побега. К тому же, сказала она, ребятам запретят встречи с родителями на какое-то время и звонки — в качестве наказания. И я же поверила, что дело только в этом! — говорит Наталья.

О том, что уже тогда сына избили, женщина узнала лишь через 2 недели. Тимофей сам ей позвонил, рассказал об избиении и о том, что парни написали заявление на руководство училища. В выходные к подростку приезжала бабушка — их встреча была недолгой. Ей Тимофей, по словам матери, рассказал, что раньше все боялись что-то говорить, «потому что в училище дедовщина».

— На вопрос, почему хотя бы в письмах не написал об этом, он ей сказал: «Бабушка, ты хочешь, чтобы меня вообще убили?». Так что же там за условия такие, в кого их там перевоспитывают? — волнуется мать.

По словам Натальи, Тимофей попал в СПТУ на 2 года: прогуливал школу, его задерживали на улице с пивом. В училище подросток пробыл уже полтора года. Причем год отбыл без замечаний, за что его должны были во время летних каникул поощрить 10-дневным отпуском домой.

— Его не пустили. Я пошла к директору. На что он сказал — говорю дословно: «Домой ходят те, кто что-то говорит. Ваш сын нам еще ничего не сказал, чтобы его домой отпустили», — говорит мать.

Сына она еще не видела, но он ей звонит, когда может. Например, звонил, когда его допрашивали в Следственном комитете:

— Он очень просил: «Мамочка, пожалуйста, я очень хочу, чтобы ты была на суде».

Женщина уверена: инцидента с побегом и избиением можно было бы избежать, если бы ситуацию в училище ранее контролировали ответственные органы — «звоночки-то уже были».

Учащиеся регулярно совершали побеги из СПТУ № 2 с 2014 года. Сначала — пять парней, потом — тридцать четыре. Через три недели после этого учреждение самовольно покинули двое парней. За 2015 год таких случаев было три — подростки сбегали по двое-трое. Причем мать одного из них высказывала опасение за жизнь ребенка, которому предстояло вернуться в училище после побега.

16-летний уроженец Черикова Андрей до сих пор находится в больнице — ему диагностировали закрытый перелом первого позвонка поясничного отдела. На днях его собираются выписывать, наложив на спину гипс и специальный корсет. Мать подростка добивается того, чтобы после выписки Андрей поехал домой, где сможет продолжить амбулаторное лечение.

— Я звонила замдиректора Диковой, спрашивала, когда врач СПТУ решит, есть ли в училище условия для лечения сына. Она почему-то сказала, что это нужно решать с юристом, — пояснила Елена Щавликова.