Специалисты рассказали, где зимуют белоруские птицы 13.12.2017, 15:57

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Кто из пернатых обитателей белорусской фауны зимует на родине, а кто улетает за теплом.

Кто из белорусских птиц остается зимовать на родине, а кто улетает, и какие северные пернатые прилетают к нам за теплом и пищей, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

— Птицы делятся на оседлых и мигрирующих, — отметил директор организации Александр Винчевский. — Улетели многие. Белые аисты покинули родину в конце августа. Их путь лежал в Египет, Судан, Кению, Танзанию, вплоть до южной Африки. В общей сложности они пролетают около 9 тыс. км в одну только сторону. Бекасы, вальдшнепы, скворцы, жаворонки отправляются либо в Грецию, Турцию, либо в Западную Европу, например, во Францию. Более теплолюбивые — большой и малый подорлики, осоед, змееяд — покинули Беларусь еще в сентябре. Они предпочитают Африку.

Несколько лет назад орнитологи Китая, Германии, Англии и Беларуси, чтобы больше узнать о передвижении кукушек, повесили на них передатчики. Оказалось, пернатые «поделили» Африку между собой территориально. Кукушки английские зимовали в Западной Африке, немецкие — немного восточнее. Белорусские птицы облюбовали юг — Анголу, Мозамбик, а китайские — восток материка. В нынешнем году специалисты ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» повесили 8 передатчиков на больших подорликов, а эстонские орнитологи то же самое проделали со своими. Как выяснилось, зимуют эти пернатые в одних и тех же местах. Три беларуских больших подорлика сейчас находятся в Греции, один — на границе Греции и Турции. Еще три — в Судане, и один расположился в Египте на водохранилище Насер.

До южной Африки примерно 9 300 км в одну сторону. Но это если по прямой, а они так не летят. В пути находятся около двух месяцев. Самый дальний мигрант — речная крачка. Направляется зимовать в Антарктику, туда, где не замерзает вода. Ей рыба нужна, рачки. За всю жизнь эти пернатые могут налетать сотни тысяч километров. Есть птицы, которые летят не только днем, но и ночью, — гуси, утки, некоторые воробьиные.

Орнитологи зафиксировали в Беларуси и таких новых оседлых птиц, как канюк обыкновенный, чайки — сизая, озерная, хохотунья, серебристая. Последние сотнями обитают на свалке под Минском. Утром роются в мусоре, ищут корм, к вечеру возвращаются в город и купаются в Свислочи.

— В субботу на одной из свалок насчитали около 2 тысяч чаек сизых, более 700 — серебристых и хохотуний, единично — клуш, черноголовых и озерных, — продолжил Александр Винчевский. — Еще один интересный факт. В Беларуси встречается много чаек с цветными кольцами. Таким образом их отмечают в разных странах, причем в каждой — своим цветом. У нас зафиксированы чайки из 20 государств, в том числе Литвы, Хорватии, Германии, Нидерландов, Польши, Дании, Франции, Финляндии, Швеции, Норвегии. Они могут гнездиться в Синеокой, а иногда остаются и на зимовку. Раньше диких уток зимой в Беларуси не было вообще. Первые отмечены только в 50-е годы. А сейчас их остается все больше и больше. Некоторые кряквы, к примеру, улетают в Англию. Но и десятками тысяч зимуют в нашей стране. Остаются также гоголи, краснокнижные большие крохали, хохлатые чернети, красноголовые нырки, шилохвости. Последние должны лететь в Африку, однако покидать Беларусь не хотят.