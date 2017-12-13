36 лет назад в Польше ввели военное положение 1 13.12.2017, 15:59

Власти надеялась запретить профсоюз «Солидарность», но перемены в стране было уже не остановить.

Коммунистическое правительство Польши ввело военное положение и запретило профсоюз «Солидарность» 13 декабря 1981 года.

Приказ об этом отдал тогдашний президент Польши Войцех Ярузельский.

В этот день с самого утра сотрудники тайной полиции и польской милиции приступили к арестам активистов демократического движения. На улицы городов страны были выведены танки и бронетехника, вышли вооруженные армейские патрули, власти отключили телефонные коммуникации.

По данным польского Института национальной памяти за время действия военного положения – с декабря 1981-го по июль 1983 года – погибли по меньшей мере 56 человек, убитых при разгоне акций протеста. Комиссия польского Сейма, созданная в 1989 году, приводила чуть большие цифры: 88 погибших. Около 10 тысяч человек, в основном активисты оппозиционного профсоюза «Солидарность», были интернированы, десятки тысяч людей подверглись увольнению с работы и различным дисциплинарным взысканиям.

В числе тех, кто оказался за решеткой, были и глава «Солидарности» Лех Валенса, ставший впоследствии президентом Польши, а также многие поляки, которые после крушения коммунизма заняли руководящие посты в стране.

К 1988 году, столкнувшись с серьезными волнениями в польском обществе, Варшава предложила «Солидарности» и другим оппозиционным организациям провести переговоры. Они прошли с февраля по апрель следующего года. Председательствовали на переговорах Лех Валенса и министр внутренних дел Польши генерал Чеслав Кищак.

Власти надеялись добиться лояльности со стороны лидеров оппозиции, однако на деле результатом переговоров стали грандиозные перемены в польском правительстве и обществе. Вскоре были денонсированы Ялтинские соглашения 1945 года, легшие в основу раздела Европы на капиталистический Запад и социалистический Восток, и пала Берлинская стена.