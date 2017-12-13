Фотофакт: В Германии старые «запорожцы» продают по невероятным ценам 3 13.12.2017, 16:13

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За 20-летние авто просят «круглую» сумму в евро.

На немецком сайте mobile.de продают старый ЗАЗ-968М с небольшим пробегом. Судя по описанию, автомобиль простаивал более 20 лет, и сохранил товарный вид. Одометр машины показывает 14,5 тыс. Местами на кузове ЗАЗа видна ржавчина. За Запорожец просят 2 750 евро, пишет autonews.ua.

Поскольку для немцев это сумма небольшая, авто могут купить для частной коллекции.