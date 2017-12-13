«Либерализация» бизнеса в Беларуси - только на словах 13.12.2017, 16:20

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ИП никаких льгот так и не почувствовали.

«Либерализация» бизнеса – это словосочетание этой осенью чиновники повторяют как мантру, надеются на эту «беспрецедентную свободу и льготы» и сами бизнесмены. Но пошло ли дальше слов? Пока что предприниматели ни свобод, ни льгот не почувствовали, пишет «Белсат». Что мешает мелкому бизнесу жить и развиваться?

Магазин вскоре закроется

Бизнесмен Юрий Галеневский, который два десятилетия торговал строительными материалами на гродненском вещевом рынке «Южный», распродает товары.

«Открываются новые гипермаркеты, они львиную долю покупателей забрали в торговле, которой я занимаюсь», – объясняет предприниматель.

Почему так получается?

Причину того, что развитие крупных торговых сетей, так же как и интернет-торговли, убивает мелкий частный бизнес, предприниматели видят в отношении государства к объектам хозяйствования, которыми является как предприниматель, так и гипермаркет.

«У нас задекларированные такие отношения: все субъекты хозяйствования должны быть в одинаковых условиях. Это нонсенс. Как я могу равнять себя, предпринимателя из металлического бокса на рынке с гипермаркетом «Евроопт» – но в соответствии с указом Лукашенко у нас все в одинаковых условиях», – возмущается председатель Совета ИП рынка «Южный» Андрей Шестериков.

По словам предпринимателей, сегодня наибольшие расходы в торговом бизнесе приходятся на содержание магазина.

Если же добавить к этим факторам обнищание населения, из-за чего люди покупают все меньше товаров, и неподъемные по словам торговцев налоги, шансов уцелеть у частных магазинов остается немного. По данным председателя совета индивидуальных предпринимателей гродненского рынка «Южный», только за прошлый год договоры с рынком прекратили 136 торговцев из 1830.

Белорусскоязычная фирма «Юрась», по словам её владельца, не исчезнет с закрытием магазина стройматериалов. Юрий Галеневский планирует «переформатироваться» и перейти, в частности, в сферу услуг. Вот только не придется ли через некоторое время и там сворачивать бизнес?