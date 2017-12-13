Шестилетний мальчик за год заработал на YouTube $11 миллионов 13.12.2017, 16:35

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У видеоканала ребенка уже более десяти миллионов подписчиков.

Шестилетний Райан попал в число самых высокооплачиваемых видеоблогеров в мире, заработав за год на YouTube более 11 миллионов долларов. В это трудно поверить, но этот мальчишка не делает при этом ничего особенного. Он просто распаковывает игрушки и искренне восхищается ими, пишет сайт fakty.ua.

Видеоролики записывают родители Райана. Они создали видеоканал Ryan ToysReview в марте 2015 года. Неожиданно он стал стремительно набирать популярность. На данный момент у него уже более десяти миллионов подписчиков. Ролики с Райаном собрали… 16 с лишним миллиардов просмотров! При этом ни фамилии семьи, ни места жительства родители не раскрывают.

Кто же смотрит канал Райана? Судя по комментариям, преимущественно дети. Отзывы с благодарностью пишут потом их родители. Отец и мать Райана утверждают, что закроют Ryan ToysReview, как только их сын скажет, что ему все это надоело. Вряд ли это произойдет в ближайшее время. Все-таки мальчик занят любимым делом каждого ребенка — игрой, которая к тому же приносит большие деньги. Но если Райан все же решит, что пора заканчивать, ему готова отличная смена — его младшие сестры-двойняшки Эмма и Кейт.