Дуда и Порошенко возложили венки к Мемориалу жертвам тоталитаризма 13.12.2017, 16:35

Фото: PAP/Jakub Kamiński

Президенты Польши и Украины встретились в Харькове.

На кладбище покоятся останки 4302 офицеров Войска Польского и гражданских лиц, убитых в 1940 году сотрудниками НКВД.

Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Петр Порошенко возложили венки к Мемориалу жертвам тоталитаризма в Харькове. На кладбище покоятся останки 4302 офицеров Войска Польского и гражданских лиц, убитых в 1940 году сотрудниками НКВД, а также около 2 тысяч украинцев, русских и евреев, убитых советскими спецслужбами в 1937-1938 гг., сообщает «Польское радио».

Польские жертвы, останки которых покоятся в Пятихатках, были военнопленными, привезенными из лагерей в Старобельске и расстрелянными в подвалах Управления НКВД по Харьковской области.

После визита к мемориалу главы Польши и Украины начнут двусторонние переговоры, которые коснутся сотрудничества государств в сфере энергетической безопасности, проблемы безопасности поляков в Украине, а также вопроса эксгумаций польских останков.