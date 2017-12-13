Дуда и Порошенко возложили венки к Мемориалу жертвам тоталитаризма
- 13.12.2017, 16:35
Президенты Польши и Украины встретились в Харькове.
На кладбище покоятся останки 4302 офицеров Войска Польского и гражданских лиц, убитых в 1940 году сотрудниками НКВД.
Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Петр Порошенко возложили венки к Мемориалу жертвам тоталитаризма в Харькове. На кладбище покоятся останки 4302 офицеров Войска Польского и гражданских лиц, убитых в 1940 году сотрудниками НКВД, а также около 2 тысяч украинцев, русских и евреев, убитых советскими спецслужбами в 1937-1938 гг., сообщает «Польское радио».
Польские жертвы, останки которых покоятся в Пятихатках, были военнопленными, привезенными из лагерей в Старобельске и расстрелянными в подвалах Управления НКВД по Харьковской области.
После визита к мемориалу главы Польши и Украины начнут двусторонние переговоры, которые коснутся сотрудничества государств в сфере энергетической безопасности, проблемы безопасности поляков в Украине, а также вопроса эксгумаций польских останков.