Белорусу пришло странное сообщение из ГАИ 13.12.2017, 16:42

Странное сообщение о штрафе за превышение скорости: оплачивать или нет?

Читателю onliner.by Дмитрию пришло странное SMS-сообщение. В нем содержится информация о полученном штрафе, предположительно, за превышение скорости. Исходя из текста сообщения, на уплату штрафа у Дмитрия есть 5 дней. Оплачивать или нет?

Странная эсэмэска

— Пришло какое-то странное сообщение от SpeedContrl якобы о моем штрафе по линии ГАИ, — рассказал Дмитрий. — Странность в том, что я не подключал данную услугу на сайте СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

Журналисты рассмотрели подробно полученное читателем сообщение. Вот что в нем написано: «Штраф ГАИ», номер счета в ЕРИП и указание, что на уплату есть 5 дней с 12 декабря.

— Ради интереса посмотрел, что это за номер счета, ввел его в ЕРИП. Появилась информация о штрафе — 115 рублей. Думаю: ничего себе, где это я так умудрился попасть, притом что никакие письма мне не приходили. Кроме того, есть одна существенная оговорка: этот якобы штраф выписан не на мою фамилию.

Действительно, 115 рублей якобы должна заплатить некая Наталья Валерьевна, а никак не Дмитрий. Но почему SMS-сообщение получил он и как вообще на него нужно реагировать?

На что нужно обращать внимание

1. Должны ли вам вообще приходить сообщения?

По сути, любой водитель может подписаться на SMS-оповещения или рассылку электронных писем о полученных им штрафах за превышение скорости, зафиксированное приборами фотофиксации, работающими в автоматическом режиме. Для этого достаточно внести необходимые данные на сайте СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», в том числе регистрационный номер авто, номер техпаспорта, идентификационный номер собственника транспортного средства, мобильный телефон.

В СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» журналистам пояснили, что крайне сомнительно, что сообщение о штрафе за превышение скорости может по ошибке получить другой человек.

— Каждый человек, кто подписывается на рассылку, добровольно оставляет свои данные. Если он этого не сделал, фактически информации о нем в соответствующей базе данных нет, сообщение направлять некому, — пояснили в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

2. Верна ли информация в сообщении?

Посмотрим на полученное Дмитрием сообщение еще раз. «На оплату 5 дней с 12.12.2017». Это какие штрафы в Беларуси нужно оплачивать в течение 5 дней?

— Это не соответствует действующему законодательству. По закону на уплату штрафов есть один месяц после получения копии постановления об административном нарушении, — отметили в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

Еще кое-что. Если предположить, что речь действительно идет о штрафе за превышение скорости, то вызывает вопросы его сумма: 115 рублей, то есть 5 базовых величин (одна базовая величина в настоящее время составляет 23 рубля). Открываем Кодекс об административных правонарушениях, статью 18.13, в которой предусмотрена ответственность за превышение скорости движения. Напомним, что речь идет якобы о нарушении, зафиксированном работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами. В зависимости от того, насколько превышена скорость, штраф может составлять 0,5, 2, 4 или 6 базовых величин. То есть штрафа в 5 базовых величин за превышения скорости, зафиксированное прибором фотофиксации, в настоящее время вообще не предусмотрено. Отметим при этом, что сумма 115 рублей при беглом взгляде ассоциируется с 11,5 рубля — минимальным штрафом за подобное нарушение.

Ну и наконец, личные данные. Едва ли следует оплачивать штрафы, которые выписаны в отношении другого человека. Дмитрий утверждает, что в ЕРИП содержится информация о штрафе лица с другими фамилией, именем и отчеством.

В СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» отметили, что SMS может поступать не только по вопросам превышения скорости, но и в связи с другими нарушениями по линии МВД. В любом случае, если у человека есть подозрения в подлинности полученной им информации, он вправе обратиться в органы внутренних дел, чтобы прояснить ситуацию.

3. Перепроверяйте!

Даже если вы не уверены в том, что штраф за превышение скорости вам не грозит — не торопитесь реагировать на странные сообщения. Информацию о полученных штрафах за превышение установленной скорости движения можно проверить на сайте МВД. Достаточно ввести ФИО, а также серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.

В СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» рассказали, что SMS-оповещение приходит практически сразу же после того, как было вынесено соответствующее постановление. На сайте МВД информация о нарушении может появиться с небольшим запозданием. Поэтому если не уверены, то есть смысл несколько раз проверить информацию о том, нет ли у вас неоплаченных штрафов.

Ошибка или мошенничество?

Дмитрий перепроверил информацию на сайте МВД.

— Вообще ничего нет, чист как младенец. Может быть, это ошибка системы? Или все-таки мошенничество? — задается вопросами читатель.