Иван Ковальчук: Очень ждал письма от брата 1 13.12.2017, 16:53

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Иван Ковальчук

Патриот рассказал, что помогло ему остаться несломленным.

Патриот Иван Ковальчук был задержан на входе в студенческое общежитие вечером 21 марта. Провел за решеткой 101 день, передает «Радыё Свабода».

- Я думал о том, чтобы уехать из страны. Не потому, что сейчас страшно. Чтобы поработать. Подсчитал все шансы заработать на свой дом, на другое - и решил, что это в Беларуси почти невозможно сделать .

О том, что дело закрыто, я узнал через интернет. Сначала прочитал, что дело передано в прокуратуру. Настроение сразу упало. Я подумал, что суд будет, не зная всех этих юридических моментов. А после почитал комментарии - поздравляю, поздравляю! Думаю, с чем тут поздравлять? Уже после мне адвокат все объяснил, я обрадовался.

Не знаю даже, что можно об этом деле думать сейчас. Все очень неожиданно произошло. Были планы по жизни, и вдруг резко все изменилось. Я совсем иначе собирался жить, сейчас пытаюсь восстановить все понемногу. Университет планировал закончить, как минимум. Сейчас меня оттуда «футболят». Сначала обещали осенью дать возможность защитить диплом, потом - через десять месяцев. Они там интерпретируют мое отсутствие на защите как неуважительную причину. Я писал им о презумпции невиновности, но это никакого значения не имеет там. Отписали, что я сидел в СИЗО обоснованно, поэтому отсутствовал с неуважительной причине.

Сейчас на руках документ о закрытии дела, пойду снова в университет. Диплом готов уже, только нюансы по оформлению остались. Возможно, теперь позволят защититься. Но я не уверен, что получится. Они там боятся все.

В начале весны я планировал после окончания университета заняться своим собственным делом. Хотел создавать сайты. Дизайн и верстка. Это тоже пока не удалось сделать. Сначала был за решеткой, после освобождения первое время тоже не до этого было. Но планирую вернуться к этой идее.

Кроме сайтов я собирался также заняться проектированием коттеджей. Сейчас я работаю в компании, которая занимается продажей - архитектор в отделе маркетинга, архитектор-дизайнер. Пока так. До задержания я также работал в компании архитектором, но меня оттуда аккуратно подвинули. Так получилось, что через неделю после освобождения из СИЗО написал заявление и ушел. «Раз был там, значит, где-то засветился», - так мне руководство говорило.

С братом отношения изменились, в лучшую сторону. Я в СИЗО очень ждал писем от него. Брат умел подбодрить, поднять настроение. Рассказывал, что на свободе происходит. Мы там, за решеткой, совсем ничего не знали. Там же четыре стены - и все, никакой информации. Не все письма от брата доходили, но я очень благодарен ему. С отцом и матерью, как и прежде, все хорошо. Хотя мать, видимо, почувствовала, что я взрослый уже, раз со мной такие вещи происходят. У нас в отношениях все по-прежнему хорошо, я очень люблю своих родителей.

Фобия, ожидание нового задержания, в начале только была. Сразу после освобождения. Теперь я уже не боюсь по улицам ходить. В фильме Braveheart один из героев говорит своему войску, которое собиралось уйти с поля боя: «Вы уйдете, но потом, лежа в постели перед смертью, будете сожалеть об этом». Поэтому - что мне бояться? Жить надо. Что случится, то и случится .

«Дело патриотов» началось в марте накануне Дня Воли.

21 марта Лукашенко заявил, что задержано «несколько десятков боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием» в Беларуси и за рубежом, а также готовили провокации. Начались задержания.

В итоге были по «дело патриотов»проходило 35 человек. Из них 20 обвинялись еще и по статье о «незаконном вооруженном формировании».

Среди задержанных оказались действующие и бывшие сотрудники погранвойск, Вооруженных сил, МЧС и Внутренних войск. В прошлом некоторые из них - активисты незарегистрированного спортивно-патриотического клуба «Белый легион» (прекратил деятельность 15 лет назад) и официального клуба «Патриот» для подростков в Бобруйске. Еще несколько человек - активисты «Молодого фронта» и Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада).

Государственные телеканалы показали кадры обысков и как «изымалось оружие».

Уточнялось, что дело началось с письма некой «фрау А.» на имя Лукашенко: гражданка Германии с белорусскими корнями сообщила о готовящихся «провокациях» на 25 марта в Минске.

В пропагандистских фильмах и сюжетах на БТ «главными организаторами» назывались лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, лидеры гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников и Дмитрий Бондаренко, и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Несмотря на то, что дело получило резонанс, официально его комментировали редко.

В июне патриотов постепенно выпустили из СИЗО под подписку о невыезде и неразглашении. С некоторых и вовсе сняли обвинения. Но расследование продолжилось.