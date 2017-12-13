ИП из Борисова: Возможно, всем придется закрыться, так как покупателей нет 18 13.12.2017, 17:03

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Борисовские предприниматели намерены протестовать.

В разговоре с журналистами ex-Press.by они выразили свою готовность выйти на площадь — и «выйдет несколько сотен человек». По их мнению, если дело дойдет до закрытия рынков, торговцы, которые брали кредиты для развития бизнеса, не смогут платить за них и потеряют вложенные деньги.

«Почему власти не посоветовались с работниками? Прежде чем что-то ликвидировать, нужно подготовить людей и предоставить новые места, иначе нас ждет масса безработных, сокращение поступлений налогов, а самое тяжелое — удар по семьям», — возмущаются борисовские ипэшники.

Напомним, страсти закипели после того, как председатель борисовского райисполкома Геннадий Денгалев якобы задумал закрыть четыре действующих рынка и перевести всех торговцев на другое место.

«Новый «мэр» города у нас работает только два месяца. По его мнению, рынки должны исчезнуть. На четырех рынках работает до двух тысяч ИП. На самом большом — 650 человек. 5 декабря уже было решение по первому из рынков — "Стадион", чтобы совсем снести. Косвенное подтверждение — непродление арендных договоров с торговцами», — сказал борисовчанин Владимир Ситников, участник форума предпринимателей, который прошел 11 декабря в Минске. «Нас хотят переселить в район возле кладбища, там якобы будет новый рынок. Это на окраине города, туда никто не поедет», — высказалась другая участница форума, предпринимательница Ирина.

"Если власть скажет убирать павильон, то останусь без магазина и с кучей долгов.

А в нашей стране это — приговор"

На рынке «Стадион» люди брали кредиты, как их теперь возвращать, если придется переехать в Углы?

Многие из владельцев павильонов недоумевают, что им делать дальше.

— Мы так долго шли к этому, долго строили то, что сейчас есть. Я три года планировал, рассчитывал, вкладывал деньги в рекламу и павильон. А теперь нас хотят, по сути, снести. Наши павильоны не разборные, и забрать их с собой мы не можем. Придется сносить, — жалуются владельцы торговых точек.

Новые павильоны растянулись вдоль улицы Максима Горького, которые стали логическим продолжением рынка. Некоторые еще не открылись.

«Скоро открытие!» — гласит одна из вывесок. А будет ли оно?

— Когда-то давно я получил высшее образование и понял, что такие люди нашей стране не нужны. Сменив несколько мест работы, решил, что нужно открывать что-то свое, — говорит владелец магазина канцтоваров. — Посоветовавшись с родителями, решил начать это дело. Так как аренда земли на рынке и аренда павильона каждый месяц съедала довольно большую часть бюджета, было принято решение о покупке этого павильона. С помощью кредита в 12 тысяч долларов я стал владельцем этого помещения. И в принципе нормально работал до этой новости с переносом. Если власть скажет убирать павильон, то я останусь без магазина и с кучей долгов. А в нашей стране это — приговор.

Новый ряд павильонов нельзя перевезти, можно только снести, тем самым уничтожив то,

что построили за последние год-два.

— Ехать в Углы смысла нет. Кому там нужна ксерокопия? Канцтовары? Или кафе? Зачем оно там? Ставка и была сделано на то, что тут удобное место, и на людей, которым наши услуги нужны. А что там? Поле и кладбище? Какой смысл?

Практически все павильоны на этой стороне рынка построены в 2016-2017 году. Многие из них только-только начали окупаться и приносить владельцам доход.

В администрации рынка пока ничего не могут пояснить журналистам y — для них самих эта ситуация все еще непонятна:

— Пока мы переоформляем ноябрьские договоры. Изначально они были на 3 года, но теперь есть указание переоформить до 31 мая 2018 года. Новые договоры также заключаются до 31 мая. Все договоры, заключенные до ноября этого года, пока остаются в силе и какие будут указания по ним, мы не знаем.

На доске объявлений рынка нет никаких объявлений по поводу его переноса или сноса.

В старом городе о сносе рынка ничего не знают, но идею не одобряют

Уже более ста лет в старом городе находятся рыночные ряды — так сложилось исторически, что Свято-Воскресенский кафедральный собор на протяжении десятков лет мирно соседствует с рыночной площадью. Сейчас торговая площадь уменьшена, но и эта она в скором времени может лишиться статуса торговой, а предпринимателям придется переехать.

Во время немецкой оккупации рынок заметно поредел, но даже тогда он был действующим.

Журналисты поинтересовались у продавцов, знают ли они о решении перенести рынки, и что будут делать, если придется попрощаться с родным местом.

Женщина, которая продает мужскую обувь, впервые услышала от нас о переносе рынка:

— Я ни вчера, ни сегодня об этом не слышала. Какие Углы?! У меня вообще другие планы: в связи с тем, что торговля у нас очень слабая, возможно, всем придется закрыться, так как покупателей нет. Вы видите, у нас пустой рынок — что во вторник, что в субботу.

Еще по дороге на рынок одна молодая борисовчанка призналась нам, что ей без разницы, какая судьба будет у борисовских рынков — «на рынки не хожу». К слову, в социальных сетях таких граждан немало.

Продавцы специй и солений рассказали, что о переносе ничего не слышали, но и переезжать не хотят:

— Мы уже привыкли работать здесь, а в Углы, как власти хотят, мы точно не поедем.

В ларьке с электроникой мужчина поделился своим мнением относительно переноса рынка за город:

— Очень плохо отношусь, даже хуже, чем плохо — народ привык тут работать. Во-первых, сюда вложены деньги, во-вторых, люди, которые ходят ко мне и покупают, привыкли, да и он в шаговой доступности: бабушка старенькая пришла, купила батареечку — и ей хорошо, и нам хорошо. Вряд ли смогу переехать в Углы, думаю, что там я своего контингента не найду. Получается, одним махом, одним росчерком пера лишат бизнеса. Разве это хорошо для города, ведь город — это мы, люди! И нам никак лучше не будет. Тут без поговорки не обойтись: новая метла по-новому метет.

«У нас нет вариантов, куда их вынести, и пока службы не отработают этот вопрос,

никаких действий не будет»

Как сообщила Елена Шершень, начальница отдела архитектуры и строительства Борисовского райисполкома, по городу просто пошли слухи, и пока никакой точной информации никто не сможет дать:

— Да, было поручение председателя о том, что нужно рассмотреть вопрос возможности выноса этих рынков, но действий пока никаких не будет, пока мы не определимся с возможностью переноса. Связано это с тем, что планируется реконструкция улицы Гагарина, в том числе с ее расширением, а рынок на главной улице города смотрится не эстетично и не красиво. У нас нет вариантов, куда их вынести, и пока службы не отработают этот вопрос, никаких действий не будет.

И покупатели, и продавцы говорят, что не хотят переезжать в Углы, потому что не представляют, как туда будут добираться борисовчане.

— В жизни не поеду туда торговать, а кто мне скажет, кто заставит? Рынок старого города — это вообще историческое место. Если мэра не волнует мнение людей, если он хочет, чтобы у нас выросла безработица, то — пожалуйста! Хотя мне без разницы, я все равно только до Нового года работаю, — сказала, как отрезала, продавщица фруктов.