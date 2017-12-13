Американцы купили белорусский стартап MapData 1 13.12.2017, 17:10

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Компания MapData работает в сфере картографических сервисов.

Сегодня стало известно о покупке американской фирмой Mapbox белорусской компании MapData, которая работает в сфере картографических сервисов. Об этом сообщила на своей странице в Facebook юридическая компания «Алейников и партнеры», которая участвовала в сопровождении сделки, пишет onliner.by.

Таким образом, MapData стала еще одной компанией после AI Matter, которую приобрело американское юрлицо. Обе компании некоторое время вели совместные разработки. MapData руководит Александр Матвеенко, который ранее участвовал в развитии сервиса maps.me.