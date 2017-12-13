Как не купить «кота в мешке» на белорусском авторынке 14 13.12.2017, 17:21

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Советы покупателям подержанных автомобилей.

При покупке б/у автомобиля нужно обратить внимание на большое количество мелочей для того, чтобы быть уверенным в том, что человек продает машину, а не пытается избавиться от рухляди, считает специалист по ремонту автомобилей Антон Хартанович, пишет «Вечерний Бобруйск».

Первый этап – телефонный разговор с продавцом по телефону

На этом этапе можно многое выяснить. Например:

1. Где хранился автомобиль до момента продажи, ездили на автомобиле зимой. Это важно в первую очередь с точки зрения сохранности кузова. Также двигатель сильно изнашивается при запуске на морозе.

2. Узнайте, первый ли хозяин автомобиля с вами разговаривает. Если да, то у него должны быть соответствующие документы. Важно уточнить у продавца, насколько интенсивно использовался автомобиль. Если владелец ездил на нем в магазин или на дачу – это одно. Если работал в службе такси – совершенно другое.

3. Уточните пробег автомобиля. Не заостряйте на этом внимание, но запомните: при осмотре вы можете обратить внимание на показания одометра. Если у Вас возникли подозрения, то, возможно, его «откручивали».

4. Выясните, в каком состоянии находится машина. Просто так цену не взвинчивают и не занижают. Спросите обо всех ремонтах, которые прошел автомобиль и о всех замененных деталях.

5. Расспросите хозяина автомобиля о том, была ли машина в ДТП. Авария может внести существенные изменения в работу даже тех узлов и деталей, которые не ремонтировались и не подвергались непосредственному воздействию. Человек, который действительно хочет продать машину по адекватной цене, а не избавиться от старой рухляди, Вам честно обо всем расскажет.

Самый ответственный этап – это осмотр машины. Не стоит осматривать ее одному. Лучше всего, если с вами будет человек, который хорошо разбирается в автомобилях. Если такого знакомого нет, то все равно важно, чтобы рядом был кто-то, кто мог бы отговорить Вас от импульсивной эмоциональной покупки.

Кузов

Оцените состояние кузова. Перекрашивался ли автомобиль полностью или частями, или нет. Если автомобиль перекрашивался, значит он был в аварии, или кузов сильно проржавел. Сравните цвет поверхности крыши, капота, крыльев, дверей и багажника. Отверните резиновые уплотнители на стеклах, крышке багажника, дверях. Оцените, есть ли разница в фактуре и цвете краски под уплотнителем и вне его. Краски не должно быть ни на резиновых, ни пластиковых деталях кузова (уплотнители стекол, молдинги).

Проверьте, как открываются и закрываются двери. Все двери должны закрываться с одним и тем же звуком. Если нет, то кузов, скорее всего деформирован.

Обратите внимание на колеса. «Резина» на колесах должна быть одинаково изношена, а на дисках не должно быть следов ударов.

Салон

Внимательно осмотрите приборную панель и проверьте, какие ошибки и сообщения выдает бортовой компьютер.

Попросите показать вам все ручки в салоне автомобиля и рассказать об их назначении. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков несколько раз. Вне зависимости от прилагаемого усилия результат должен быть один – четкое включение всех систем и механизмов.

Оцените сидения и ковролин. Осматривая салон обязательно отверните ковровое (резиновое) покрытие. Постарайтесь заглянуть в те места, где может скапливаться влага. Именно там находятся потенциальные очаги коррозии.

Проверьте регулировку сидений, оцените состояние всех механизмов. Сами сидения не должны быть «проваленными», а спинка «болтаться».

Двигатель

• Детальную проверку двигателя лучше всего доверить специалистам СТО, тогда Вы точно не ошибетесь. «Базовые» советы для проверки двигателя:

• Сразу после того, как открыли капот – вдохните воздух над ним. Запаха бензина быть не должно.

• Пространство под капотом должно быть чистым. Машина готовилась к продаже, очистить мотор от пыли – не сложно, если это не сделано, то возможно за этим стоит желание что-то скрыть. Например, двигатель с «течью» масла отмыть будет сложно. Возле болтов, шайб, пластмассовых защелках всегда останутся следы скопившейся грязи, то есть протеканий масла.

• Болт или гайка с помятыми краями или болт «не из комплекта» (например, не помечены заводской краской) может говорить о том, что двигатель вскрывали. Это – потенциальный «кот в мешке».

• Можно достать щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему краю, прозрачное на просвет и без примесей. Масло в дизельном двигателе должно быть черным, но все равно, капля такого масла должна быть немного прозрачной на просвет. Масло нужно поменять, если это не так.

• Сам по себе двигатель должен работать без нехарактерных шумов, заводиться автомобиль должен хорошо и при остывшем, и при горячем двигателе.

Амортизаторы и световые приборы

Для того, чтобы проверить амортизаторы, достаточно резко качнуть вниз каждый из углов машины. Если она делает больше одного колебательного движения, то амортизаторы требуют замены. Попробуйте в работе все световые приборы автомобиля – фары, поворотники, стоп-сигналы и сигналы заднего хода. Кроме того, проверьте освещение в салоне.

Тормоза

Проверьте тормоза сразу после начала движения. Обратите внимание на то, как ведет себя машина, не бросает ли ее в стороны при резком торможении, не слышно ли каких-либо посторонних звуков. Если при торможении машину немного ведет в сторону – ничего страшного, скорее всего не отрегулирован развал-схождение колес. Если торможение происходит рывками, значит проблема с колодками и возможно их нужно будет заменить.

Подвеска

Оценить работу подвески можно проехавшись по мелким кочкам. Первое, на что стоит в таком случае обратить внимание – сильные стуки. Если на автомобиле установлена торсионная подвеска, то такой способ не подойдет. Если руль на высокой скорости или при крутом повороте начнет дрожать и вибрировать, то возможно колеса разбалансированы.

Коробка передач и сцепление

Передачи должны переключаться без посторонних звуков и легко. В автомобиле, не требующем ремонта коробки передач, они не срываются и не «выскакивают». Особенно это касается задней передачи.

Обратите внимание на шум коробки передач с выжатым и отпущенным сцеплением. Если чувствуется разница, то скорее всего понадобится ремонт.

В дополнение

Если речь идет о покупке автомобиля с небольшим пробегом, то стоит обратит внимание на наличие полного комплекта ключей, штатного запасного колеса, «родного домкрата» и набора инструментов. Это будет говорить о том, что автомобиль использовался аккуратным водителем. Если он сможет рассказать историю обслуживания и причину продажи, то это также поможет объективно оценить состояние автомобиля.