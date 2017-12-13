National Geographic выбрал лучшие фото путешествий 13.12.2017, 17:38

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Снимки были отобраны из тысяч, присланных фотографами разных стран.

Журнал National Geographic определил лучшие фото путешествий 2017 года. Лидерами стали 30 снимков, которые отбирались среди множества работ, присланных фотографами разных стран. Финалисты были обнародованы на официальном сайте издания, пишет korrespondent.net.

Снимки были сделаны в разных уголках планеты и демонстрируют как захватывающие дух пейзажи, так и курьезные и необычные моменты, которые были запечатлены фотографами во время путешествий.