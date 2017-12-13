Анджей Дуда: Мы должны строить мост дружбы между народами Польши и Украины 13.12.2017, 17:47

1,015

Анджей Дуда

Фото: EPA

Президенты Польши и Украины провели встречу в Харькове.

Увековечивание жертв определенных исторических событий должно основываться на научно доказанных фактах. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда 13 декабря во время брифинга в Харькове после встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент издания "Гордон".

"В контексте истории мы должны заботиться о том, чтобы стремиться к правде и чтобы неправда не бросала тень между нашими народами. В отношениях перед Второй мировой войной, во время нее и после мы договорились, что призываем не делать шагов в рамках очередных увековечивань, которые не основываются на научно проверенных доказательствах. Чтобы были эти доказательства, нужны исследования экспертов, в частности – эксгумация. Чтобы преодалеть трудности в отношениях, нужно вернуть согласие на эксгумации и с той, и с этой стороны границы", – сказал президент Польши.

Он отметил, что через правду нужно строить "мост к дружбе между народами", а "не для уничтожения того, что удалось построить".

"Мы пришли к общему мнению, что история не должна влиять на стратегический характер украинско-польских отношений... Необходимо помнить героев прошлого, чтить память невинных жертв, но твердо двигаться вперед. Историю мы уже не изменим, но должны и можем изменить сегодняшний день и создать лучшие условия для будущего, чтобы никогда и никто не мог вселить ни в сердца украинцев, ни в сердца поляков ни ненависть, ни вражду. От исторических конфликтов между Украиной и Польшей выигрывает одна сторона – Россия", – заявил президент Украины Петр Порошенко.