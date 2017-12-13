Фотофакт: Под Минском городской автобус врезался в ворота коттеджа 17 13.12.2017, 17:56

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Водитель не справился с управлением из-за погодных условий.

Рейсовый автобус врезался в ворота частного дома под Минском, сообщила корреспонденту БелТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

ДТП произошло сегодня утром. Водитель 1979 года рождения отъезжал от конечной остановки «Тарасова». «На площадке разворотного кольца из-за того, что на проезжей части образовался слой льда, он не справился с управлением и совершил наезд на ворота и ограждение домовладения», — рассказала Екатерина Сильченко. В результате ДТП пострадавших нет, автобус и ограждение получили механические повреждения.