Исламские страны признали Восточный Иерусалим столицей Палестины 13.12.2017, 18:26

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Организация исламского сотрудничества призывает мировое сообщество признать Восточный Иерусалим оккупированной столицей Палестинского государства.

Участники внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), который проходит в Стамбуле, в среду, 13 декабря, признали Восточный Иерусалим столицей Палестины. Проект резолюции саммита, который цитирует агентство Reuters, провозглашает "Восточный Иерусалим столицей Палестинского государства и призывает все страны признать государство Палестину с Восточным Иерусалимом в качестве его оккупированной столицы", сообщает DW.

В документе также отмечено, что лидеры мусульманских стран рассматривают решение Вашингтона в одностороннем порядке признать Иерусалим столицей Израиля как знак того, что США прекращают играть роль посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта.