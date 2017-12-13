В Чашникском районе установили памятный знак Оскару Милошу 1 13.12.2017, 18:47

1,019

Памятник послу Литвы во Франции, поэту и философу появился в агрогородке Черея.

Летом 2016 в агрогородке Черея Чашникского района отмечали веселый и яркий праздник — 950 лет этому исторически славному месту. И пока в центре Череи зрителей развлекали концертом, в старой липовой аллее, бывшей некогда частью имения знаменитого французского поэта Оскара Милоша, ждали гостей другие участники праздника — «сам» творец с «матерью», пишет vkurier.by.

Несмотря на то, что Оскар Милош считается французским поэтом, сам себя он называл литовским, а по происхождению был на четверть итальянцем (его бабушка была родом из Генуи) и наполовину — евреем. В 1920 году поэт становится первым послом Литвы во Франции. В 1928 году он перевел на французский 34 литовские песни и два сборника литовских народных сказок. Оскар Милош известен своими философско-религиозными трактатами, в которых он открыл свою теорию относительности, опубликовав ее основные положения еще в 1917 году, не зная ничего об открытиях Эйнштейна.

Последние годы жизни поэт провел в Фонтенбло близ Парижа, он жил в лесу среди птиц и отмечал, что ему «интересны лишь птицы и дети».