19-летний белорус сенсационно вышел в полуфинал ЧЕ на 100 м баттерфляем 2 13.12.2017, 19:09

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Григорий Пекарский

Непостижимый прогресс продемонстрировал могилевский пловец Григорий Пекарский на чемпионате Европы, убрав с «личника» почти 2 секунды.

По итогам утренних заплывов на дистанции 100 метров баттерфляем белорусский юниор Григорий Пекарский показал третье время квалификации среди 58 участников — 50,57. Это всего на 0,1 секунды хуже европейского юниорского рекорда и почти на две секунды лучше прежнего достижения Пекарского (52,31, показанные месяц назад в Риге), передает «Прессбол».

Ранее из международных достижений Пекарского можно было отметить разве что 10-е место на юниорском ЧЕ-2016 на дистанции 50 в/с (23,00).

Его старшие товарищи по команде Евгений Цуркин и Егор Додолев не смогли пробиться в число 16 сильнейших: у Цуркина 17-е место (51,34), у Додолева — 19-е (51,53).

Как стало известно позже, Цуркин все же пробился в состав полуфинала из-за отказа одного из вышестоящих соперников. Полуфиналы пройдут сегодня вечером, начало стометровки баттерфляем в 20.00 по белорусскому времени.