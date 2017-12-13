«Торговля с рук»: За год количество штрафов увеличилось вдвое

«Торговля с рук»: За год количество штрафов увеличилось вдвое14
- 13.12.2017, 19:12
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Бабушки на мини-рынках давно не дают покоя Шорцу.
В управлении торговли и услуг Мингорисполкома рассказали о количестве протоколов за нелегальную торговлю.
За 11 месяцев этого года в Минске составили 1642 протокола за нелегальную торговлю – это вдвое больше по сравнению с таким же периодом прошлого года, передает «Белсат».
Ответственность за такое нарушение предусматривает ст. 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси. Примечательно то, что в прошлом году большинство протоколов составляли по части 8 статьи, которая предусматривает штрафы до 8 базовых величин, в этом же большинство протоколов составили по части 10, согласно которой штраф составляет от 5 до 50 базовых величин.
Как отмечает информационный портал «Минск-Новости», за нелегальных торговцев штрафуют и минские субъекты хозяйствования, на территории которых происходит торговля.