Канада согласилась поставлять Украине летальное оружие 13.12.2017, 20:20

В рамках поддержки двусторонних отношений Канада решила включить Украину в перечень стран, куда можно продавать летальное оружие.

Об этом говорится в официальном правительственном издании Canada Gazette, передает ТСН.

Изменения имеют целью сделать возможным канадским экспортерам подавать заявки на поставки запрещенного для свободной продажи Украине огнестрельного оружия и устройств, их компонентов или частей. Правительство Канады подчеркнуло, что надеется на дальнейшее углубление сотрудничества с Украиной в отраслях обороны и безопасности, однако причисление страны к списку тех, куда можно продавать летальную оружие, не означает автоматическое начало поставок этого оружия – одобрение чиновников потребует каждая отдельная заявка на конкретный вид вооружений и боеприпасов.

Это решение стало возможным после исследования, которое провела компания Global Affairs Canada. Правительственные эксперты опросили все заинтересованные стороны, включая общественными организациями, и выяснили, что абсолютное большинство положительно настроено по поводу идеи включения Украины в перечень стран, которым можно продавать летальное оружие. В то же время чиновники обещают учитывать ряд оговорок относительно необходимости контроля, чтобы избежать возможностей злоупотреблений.

Как сообщалось, Сенат США одобрил проект закона о “Бюджете США на 2018 г. на нужды национальной обороны”, который содержит разрешение на выделение 350 млн долл. для предоставления безопасности помощи Украине. Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в сфере безопасности и оборонной сферах. Так, в документ включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности воздушных и военно-морских сил нашего государства.